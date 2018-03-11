Могерини назвала условие, при котором ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН.

"Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым. Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", — рассказала Могерини.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой