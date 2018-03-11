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    Могерини назвала условие, при котором ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (327)

    (обновлено: )149118
    Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что решение о миротворческой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН.

    "Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым. Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", — рассказала Могерини.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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