Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В ближайшее время в Донбассе начнется Операция Объединенных сил (ООС), сообщил офицер управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров. Для старта необходим подписанный президентом Порошенко указ, и, заверил Бобров, глава государства готов оставить подпись под документом уже в первой декаде марта.

При этом АТО в Донбассе может продолжаться параллельно с Операцией Объединенных сил. Решение же о продолжении или прекращении АТО будет принимать руководитель антитеррористического центра при СБУ, заявил Бобров.

"Освобождение" вместо диалога

Заложенные в так называемый закон "О реинтеграции Донбасса" новации, касающиеся армии и военных, рассчитаны не на будущее, а на прошлое. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина высказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"С их помощью приводится в соответствие с реальным положением дел этот условный юридический статус вооруженных сил в Донбассе и их действий. То, что записывали по военной части в новый закон "Об особенностях государственной политики…" — это взгляд назад: армия должна была давно получить законодательную основу для своей деятельности. Получалось, что армия воевала там вопреки действующему законодательству", — сообщил эксперт.

Если же говорить о последствиях старта Операции Объединенных сил в Донбассе, здесь могут быть самые разные варианты, считает Рудяков.

"Если отталкиваться от идеи миротворцев, а мне кажется, они рано или поздно там появятся — миротворческая миссия ООН в Донбассе, то вроде бы эти новые потенциальные полномочия вооруженных сил Украины, если появляются миротворцы, превращаются в какую-то теоретическую величину. На практике армия будет отодвинута от линии разграничения, там будут совсем другие механизмы действия, применения каких-то новых вещей", — рассказал политолог.

Но это, подчеркивает он, — теоретически. Если же послушать президента Порошенко, то он на своей пресс-конференции говорил, что "миротворцы зайдут, это будет шаг к миру и они разоружат незаконные формирования".

"С этим можно не соглашаться, потому что никогда миротворцы в Европе не занимались разоружением — в Югославии, например. Но мне кажется, что эту фразу Порошенко можно понимать, что у нас в верховных эшелонах власти, включая президентский эшелон, сохраняется представление, что Донбасс нужно освободить. То есть будет не диалог, не поиск компромиссов, не переговоры с заинтересованными сторонами, а именно освобождение", — заявил Рудяков.

Если это так, то новый формат операции в Донбассе — это как пустой сосуд, которым можно наполнить чем угодно, в том числе вооруженным наступлением в регионе, отмечает эксперт.

Новая "победа" президента

У старта ООС будут и политические последствия, прогнозирует Рудяков. Какие именно, зависит от того, кто будет интерпретировать происходящее в свою пользу.

"Пока что, как я вижу, лучше и эффективнее всех, с максимальным коэффициентом полезного действия это делает президент, который, раскручивая свою неофициальную кампанию на второй президентский срок, может это представлять как свое достижение, завоевание. Соответственно, все, что будет происходить и с миротворцами, и с другими (вариантами), он будет приписывать себе", — уверен политолог.

Он перечислил традиционный набор достижений, о которых регулярно заявляет Порошенко: безвиз, мифическая энергетическая независимость от России и подвижки в Донбассе. Последний пункт наверняка дополнят новыми "победами".

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой

"Потому что этот новый закон можно представить, даже при незначительных усилиях, как продвижение к миру в Донбассе. И Порошенко уже несколько раз в этом смысле высказывался. И американцы его поддерживают, что этот закон — путь к миру. Хотя тут заложен целый ряд противоречий, не все так просто и так прямолинейно", — подытожил эксперт.