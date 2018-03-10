Волкер собирается в Донбасс

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в ближайшее время посетит Украину.

По его словам, он намерен поехать в Донбасс.

"В ближайшее время я побываю в Украине, хочу поехать на восток", — цитирует Волкера агентство УНИАН. По его словам, даты визита пока неизвестны.

Волкер также констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", — отметил спецпредставитель США во время дискуссии на Брюссельском форуме.

По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украина. Представьте влияние этого на политику в стране", — подчеркнул Волкер.

Ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе.