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    ВСУ заявляют об обстрелах в Донбассе и ранении силовика

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    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев один украинский военный получил ранение.
    Разрушения в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Cиловики заявили, что ополченцы три раза нарушили режим перемирия в Донбассе в субботу, один военный получил ранение.

    Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

    "С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников… В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

    Ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе

     

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