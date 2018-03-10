ВСУ заявляют об обстрелах в Донбассе и ранении силовика

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Cиловики заявили, что ополченцы три раза нарушили режим перемирия в Донбассе в субботу, один военный получил ранение.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников… В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

Ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе.