Украинец вез в "оккупированный Донбасс" $60 тысяч и медпрепараты

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. На линии разграничения во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле мужчины 60 тысяч долларов США и стоматологические препараты. Об этом сообщила Госпогранслужба.

10 марта на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили крупную сумму денег и стоматологические препараты.

"Нашли их во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированную территорию через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", — говорится в сообщении.

В феврале полиция взяла мужчину, который вез в Харьков 1 кг взрывчатки С-4.