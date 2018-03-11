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    Украинец вез в "оккупированный Донбасс" $60 тысяч и медпрепараты

    (обновлено: )28202
    10 марта на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили крупную сумму денег и стоматологические препараты.
    Мужчина вез на оккупированную территорию $60 тысяч и медпрепараты
    Пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. На линии разграничения во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле мужчины 60 тысяч долларов США и стоматологические препараты. Об этом сообщила Госпогранслужба.

    10 марта на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили крупную сумму денег и стоматологические препараты.

    "Нашли их во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированную территорию через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", — говорится в сообщении.

    В феврале полиция взяла мужчину, который вез в Харьков 1 кг взрывчатки С-4.

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