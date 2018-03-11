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    Порошенко: сделаю все возможное для ввода миротворческой миссии в Донбасс

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (590)

    (обновлено: )44809
    По словам президента Украины, он видит в миротворческой миссии "единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе".
    Петр Порошенко принял участие в передаче военной техники личному составу ВСУ в Чугуеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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    "Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированный Донбасс. Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий", — написал президент в воскресенье в Facebook.

    Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

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    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии обсуждается со Швецией.

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