Порошенко: сделаю все возможное для ввода миротворческой миссии в Донбасс

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированный Донбасс. Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий", — написал президент в воскресенье в Facebook.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

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По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии обсуждается со Швецией.