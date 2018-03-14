Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Детали разворачивания миротворческой миссии ООН в Донбассе обсуждался во время встречи в Киеве президента Украины Петра Порошенко с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Порошенко заявил, что этому вопросу было уделено много внимания. По его словам, такая миссия будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Могерини заверила: что касается миротворческой миссии, то идет работа с ООН через страны-члены ЕС — "чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений".

Она также сообщила, что у ЕС нет усталости от поддержки Украины и "нет усталости и по отношению к поддержке полной имплементации Минских соглашений".

"Миротворцы — это дорого" РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: что важно из того, что сказала Могерини?

Вопрос миротворцев ООН в Донбассе "достаточно давно уже звучит", напомнил политический эксперт Николай Спиридонов. По его мнению, это действительно один из вариантов достижения мира на востоке Украины.

"То Порошенко об этом говорил, то об этом говорил Путин… Обсуждают это давно. Теперь вот — с Могерини… Насколько это реально? Надеюсь, что реально, потому что в любом случае эту войну надо заканчивать. И миротворцы ООН могут в этом помочь", — сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он подчеркнул, что минский процесс пока не дал возможности полностью прекратить боевые действия, пусть с малой интенсивностью, но они продолжаются, при этом противоборствующие стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

"В таких условиях, чем больше там будет международных наблюдателей, которые все это четко будут фиксировать, тем лучше", — сказал эксперт, добавив, что после введения миротворцев, возможно, вялотекущие боевые действия прекратятся — "по крайне мере, это один из вариантов, одна из "соломинок", на которые можно надеяться".

Спиридонов отметил, что на пути реализации этого сценария есть нерешенные до сих пор проблемы: начать с того, что "миротворцы — это дорого".

"Это первая проблема. Называются очень разные цифры, сколько может стоить эта миссия. Но речь идет, в любом случае, о сотнях миллионов долларов. Соответственно, возникает вопрос, кто это профинансирует, кто заплатит эти деньги. Вторая проблема — это состав миротворческого контингента, какие страны будут в него входить", — сказал политолог.

УНИАН Переговоры Петра Порошенко и Федерики Могерини

Шансы есть. Но…

Отметим, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии обсуждается со Швецией.

Министр также подчеркнул, что "миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории", включая участок границы с Россией, который сейчас не контролируется Киевом.

Против такого варианта возражают в непризнанных республиках Донбасса. Там, кстати, указывают, что для введения миротворцев необходимы прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском (и это еще одна проблема: Киев отказывается идти на прямой диалог с ЛДНР).

Удастся ли сторонам разрешить все эти противоречия? По мнению эксперта, шансы на это есть.

"Война — это бизнес"

Спиридонов пояснил: "как это не цинично звучит, но война — это, прежде всего, бизнес, а основные поставки вооружений, основные деньги, которые можно было заработать на этой войне, уже поставщики оружия заработали".

По его словам, в таком виде эта война больших доходов никому не приносит — "и есть большая вероятность, что назревает консенсус эти боевые действия остановить".

При этом Спиридонов отметил, что сейчас он говорит об оптимистическом сценарии развития событий, но "есть и другие".

"И все же, сам факт, что прилетела в Киев Могерини, можно вспомнить, что есть еще ряд важных переговоров, это говорит о том, что все-таки, несмотря на все противоречия, есть шансы на урегулирование этого конфликта, — резюмировал эксперт.

Отметим, что вопрос о миротворцах в высказываниях главы дипломатии ЕС напрямую был связан с выполнением "Минска-2". По мнению руководителя центра "Перспектива" Павла Рудякова, украинская власть не будет акцентировать на этом внимание, но это важно, поскольку говорит о том, что "миротворцы — это не самостоятельная тема".

Читайте также: "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта