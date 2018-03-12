Порошенко и Могерини обсудили детали ввода миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН, просит снова отправить в регион делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью.

"Очень много внимания мы с Могерини уделили деталям развертывания миротворческой миссии в Донбассе.., которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", — сказал Порошенко на совместном брифинге с Могерини в Киеве, трансляцию вели телеканалы.

Он также сообщил, что попросил Могерини отправить в Донбасс делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

Читайте также: The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии обсуждается со Швецией.