наверх
12.03.201814:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко и Могерини обсудили детали ввода миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (591)

    (обновлено: )21702
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что попросил главу дипломатии ЕС Федерику Могерини отправить в Донбасс делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью.
    Переговоры Петра Порошенко и Федерики Могерини
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН, просит снова отправить в регион делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Ситуация в зоне АТО напряженная, без вариантов - спецкор

    "Очень много внимания мы с Могерини уделили деталям развертывания миротворческой миссии в Донбассе.., которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы", — сказал Порошенко на совместном брифинге с Могерини в Киеве, трансляцию вели телеканалы.

    Он также сообщил, что попросил Могерини отправить в Донбасс делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью.

    Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

    Читайте также: The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии обсуждается со Швецией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом