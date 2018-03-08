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    Аналитика и комментарии

    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"

    (обновлено: )57604
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    dtp.kiev.ua

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В среду в Киеве заявили о начале газовых переговоров с Брюсселем, в Вене произошли нападения на прохожих, в Житомире разрешили вывешивать флаг ОУН. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Интервью Петра Порошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    "Газовое" интервью Порошенко украинским телеканалам. Полная версия

    Порошенко: акция "Прикрути" была полезна

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициированная им акция "Прикрути" принесла пользу. "Я обратился ко всей нации, ко всему украинскому народу с призывом "прикрутить". И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа…", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

    Отметим, на самом деле призыв президента "прикрутить" тепло из-за газового кризиса вызвал в обществе неоднозначную реакцию.

    Порошенко в интервью телеканалам также заявил, что "Нафтогаз" получит "все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.

    Киев заявил о старте газовых переговоров с Брюсселем

    Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, и будет просить о визите мониторинговой миссии ЕС, которая даст оценку надежности транзита газа по территории Украины, заявила в среду замглавы Минэнерго Наталья Бойко.

    По ее словам, Бойко сейчас готовится оперативный отчет по "газовому кризису", и в будущем власти могут увеличить страховой запас газа (минимальный запас в ПХГ).

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    МВФ напомнил Киеву об условиях

    Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) ближе к маю 2018 года, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью изданию "Новое время". По его словам, для этого украинские власти должны продемонстрировать быстрый прогресс в выполнении требуемых реформ: "принятие закона о независимом Антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы".

    Ранее Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Скриншот с видео
    СБУ работает! Обнародовано видео задержания экс-"беркутовца" в Киеве

    Полицейский бросил гранату в оперов СБУ

    В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили в среду, что во время спецоперации по задержанию торговца оружием у станции метро "Лесная" в Киеве, полицейский бросил гранату в машину с сотрудниками спецслужбы.

    "Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием… Им оказался полицейский, когда он понял, что его хотят задержать, он бросил гранату и убежал", — сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, пострадал сотрудник СБУ, который находился в автомобиле.

    В Житомире разрешили вывешивать флаг ОУН

    Житомирский областной совет в среду утвердил порядок использования красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) в дни памятных дат националистов.

    Ранее Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА.

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    Собчак попала в базу "Миротворца"

    Администрация сайта "Миротворец" внесла кандидата в президенты России Ксению Собчак в базу данных. Сообщается, что Собчак сознательно "нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 года".

    Указана еще одна причина внесение в "черный" список: манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов.

    Установлены нападавшие на Россотрудничество

    Сотрудники полиции Киева установили круг лиц, причастных к забрасыванию камнями здания Россотрудничества в столице. В отношении их готовятся подозрения в совершении правонарушения. Об этом сообщила в среду "Страна.ua" со ссылкой на начальника ГУ Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    heute.at
    Кровавая резня в спокойной Вене

    Напомним, около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.

    Резня в Вене

    В Вене в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека.

    Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

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