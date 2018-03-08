Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В среду в Киеве заявили о начале газовых переговоров с Брюсселем, в Вене произошли нападения на прохожих, в Житомире разрешили вывешивать флаг ОУН. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко: акция "Прикрути" была полезна

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициированная им акция "Прикрути" принесла пользу. "Я обратился ко всей нации, ко всему украинскому народу с призывом "прикрутить". И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа…", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Отметим, на самом деле призыв президента "прикрутить" тепло из-за газового кризиса вызвал в обществе неоднозначную реакцию.

Порошенко в интервью телеканалам также заявил, что "Нафтогаз" получит "все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.

Киев заявил о старте газовых переговоров с Брюсселем

Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, и будет просить о визите мониторинговой миссии ЕС, которая даст оценку надежности транзита газа по территории Украины, заявила в среду замглавы Минэнерго Наталья Бойко.

По ее словам, Бойко сейчас готовится оперативный отчет по "газовому кризису", и в будущем власти могут увеличить страховой запас газа (минимальный запас в ПХГ).

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МВФ напомнил Киеву об условиях

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) ближе к маю 2018 года, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью изданию "Новое время". По его словам, для этого украинские власти должны продемонстрировать быстрый прогресс в выполнении требуемых реформ: "принятие закона о независимом Антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы".

Ранее Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

Полицейский бросил гранату в оперов СБУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили в среду, что во время спецоперации по задержанию торговца оружием у станции метро "Лесная" в Киеве, полицейский бросил гранату в машину с сотрудниками спецслужбы.

"Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием… Им оказался полицейский, когда он понял, что его хотят задержать, он бросил гранату и убежал", — сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, пострадал сотрудник СБУ, который находился в автомобиле.

В Житомире разрешили вывешивать флаг ОУН

Житомирский областной совет в среду утвердил порядок использования красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) в дни памятных дат националистов.

Ранее Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА.

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Собчак попала в базу "Миротворца"

Администрация сайта "Миротворец" внесла кандидата в президенты России Ксению Собчак в базу данных. Сообщается, что Собчак сознательно "нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 года".

Указана еще одна причина внесение в "черный" список: манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов.

Установлены нападавшие на Россотрудничество



Сотрудники полиции Киева установили круг лиц, причастных к забрасыванию камнями здания Россотрудничества в столице. В отношении их готовятся подозрения в совершении правонарушения. Об этом сообщила в среду "Страна.ua" со ссылкой на начальника ГУ Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

Напомним, около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.

Резня в Вене

В Вене в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека.

Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.