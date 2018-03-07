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    В Житомире разрешили вывешивать флаг ОУН

    (обновлено: )14019
    Как сообщает пресс-служба областного совета, рекомендуется поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.
    Аэропорт Житомир. Архивное фото
    zt-rada.gov.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Житомирский областной совет в среду утвердил порядок использования красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) в дни памятных дат националистов.

    Флаг Украины и Монумент независимости
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По данным пресс-службы облсовета, депутаты утвердили шесть дат использования красно-черного флага на территории области. Ранее Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА.

    "Депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Также депутаты рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций вывешивать флаг националистов в утвержденные даты.

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

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