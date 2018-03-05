В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков полицейскими

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных веществ работникам полиции.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова. Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию", — сообщает подробности Служба безопасности Украины.

ssu.gov.ua На месте задержания в Харькове

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрания судом меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

ssu.gov.ua На месте задержания в Харькове

Ранее Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.