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    В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков полицейскими

    (обновлено: )10010
    В СБУ сообщили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель Харькова, распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.
    На месте задержания в Харькове
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных веществ работникам полиции.

    "Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова. Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию", — сообщает подробности Служба безопасности Украины.

    ssu.gov.ua
    На месте задержания в Харькове

    Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрания судом меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

    ssu.gov.ua
    На месте задержания в Харькове

    Ранее Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.

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