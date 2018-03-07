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    Порошенко поднимет в Германии вопрос "Северного потока-2"

    (обновлено: )550013
    Глава государства посетит Германию в ближайшие две-три недели, где поднимет вопрос "Северного потока-2". Он также поприветствовал Германию с формированием коалиции.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшие недели посетить Германию, где в частности будет обсуждаться вопрос строительства "Северного потока-2". Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, трансляцию вел "112 Украина".

    "В ближайшие дни, в течение двух-трех недель, я собираюсь посетить Германию. Я приветствовал Германию с наконец формированием коалиции. Уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема ("Северный поток-2", — Ред.) будет в повестке дня наших переговоров", — сказал он.

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

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