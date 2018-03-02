"Нафтогаз" озвучил потери Украины в случае реализации "Северного потока"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украина потеряет 2-3%ВВП в случае реализации "Северного потока", потеря транзита российского газа негативно скажется на ситуации в стране, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "24 телеканала".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

"Мы потеряем, как я уже говорил, 2-3% ВВП (в случае реализации проекта "Северный поток" — ред). Это очень высокая будет для нас цена, потому что наша экономика растёт примерно на те же 2%. То есть не будет никакого экономического роста… Если у нас ещё и транзита не будет, тогда мы просто будем идти в никуда", — сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".