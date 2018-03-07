Спор "Газпрома" и "Нафтогаза" не влияет на "Северный поток-2" - оператор

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Конфликт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", заявил РИА Новости финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран.

"Развитие (конфликта Газпрома и "Нафтогаза") не влияет на реализацию проекта "Северный поток-2", поскольку он (проект) направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу", — сказал Поль Коркоран в кулуарах конференции CERAWeek.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

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Во вторник, 6 марта, представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сказала, что поставки газа в Евросоюз остаются стабильными, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. А министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что решение арбитража Стокгольма говорит о необходимости быстрее реализовать альтернативные проекты поставок газа из РФ в Европу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

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Напомним, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.