Порошенко объяснил, в чем достижение кампании "Прикрути"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Инициатива НАК "Нафтогаз Украины" "#Прикрути", организованная после отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину, не имеет никакого отношения к добыче газа, поэтому ее нельзя переводить "в шутку или в троллинг", заявил

президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Что касается добычи, мне кажется, что и я как президент, и правительство, и парламент сделали огромные шаги для того, чтобы стимулировать всех (добытчиков) без исключения. Я противник того, чтобы государственные предприятия получали какие-либо преимущества, разрушая инвестиционный климат и конкуренцию. И вообще считаю государство неэффективным собственником", — сказал Порошенко.

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Он отметил, что ключевой итог победы Украины в Стокгольмском арбитраже состоит не столько в деньгах, а в том, насколько была объединена нация.

"Я обратился ко всей нации, ко всему украинскому народу с призывом "прикрутить". И посмотрите как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа; на 25 миллионов кубов газа мы снизили потребление газа, но не на один кубометр газа мы не прекратили транзит", — отметил глава государства.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

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В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.