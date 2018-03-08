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    Порошенко объяснил, в чем достижение кампании "Прикрути"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (817)

    (обновлено: )31014
    По словам президента, ключевой итог победы Украины в Стокгольмском арбитраже состоит не столько в деньгах, а в том, насколько была объединена нация.
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Инициатива НАК "Нафтогаз Украины" "#Прикрути", организованная после отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину, не имеет никакого отношения к добыче газа, поэтому ее нельзя переводить "в шутку или в троллинг", заявил 

    президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

    Петр Порошенко
    Украинское фото
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    Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

    "Что касается добычи, мне кажется, что и я как президент, и правительство, и парламент сделали огромные шаги для того, чтобы стимулировать всех (добытчиков) без исключения. Я противник того, чтобы государственные предприятия получали какие-либо преимущества, разрушая инвестиционный климат и конкуренцию. И вообще считаю государство неэффективным собственником", — сказал Порошенко.

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    Он отметил, что ключевой итог победы Украины в Стокгольмском арбитраже состоит не столько в деньгах, а в том, насколько была объединена нация.

    facebook.com/#прикрути
    А ты прикрутил? Лучшие фотожабы на экономию газа

    "Я обратился ко всей нации, ко всему украинскому народу с призывом "прикрутить". И посмотрите как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа; на 25 миллионов кубов газа мы снизили потребление газа, но не на один кубометр газа мы не прекратили транзит", — отметил глава государства.

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

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    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

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