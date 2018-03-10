Грабители проникли внутрь храма и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Также они отобрали у хранительницы храма телефон и скрылись через другой выход.
Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, банда совершила разбойное нападение с применением оружия и ограбила винницких предпринимателей, отобрав у них 30 кг ювелирных изделий и автомобиль.
Рассмотрение дела по существу не состоялось, следующее заседание назначено на 20 декабря. Председательствующий судья доложил, что Муравицкого нет возможности доставить в суд, поскольку нет свободного персонала конвойной службы.
Суд над журналистом Василием Муравицким проходит в условиях давления, органы власти идут на поводу у "активистов". Несмотря на это, защита постарается вернуть процесс в адекватное правовое русло, заявил адвокат Андрей Гожый.
Суд Житомира назначил на 3 ноября рассмотрение по существу уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".