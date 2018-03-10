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    Житомир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 163
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    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2113
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Дом, где погибли 8 человек от угарного газа
    В сети показали фото с места шокирующей гибели 8 человек в Бердичеве
    10:27 06.03.2018
    740
    Предварительная причина гибели восьми человек, среди которых двое маленьких детей, угарный газ. Однако на данный момент подробности происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
    Василий Муравицкий
    Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля
    19:05 15.02.2018
    115Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналисту Василию Муравицкому, который подозревается в госизмене, продлили содержание под стражей до 15 апреля.
    Десантные войска. Бордовый берет
    В Житомире обворовали центр десантных войск
    10:21 31.01.2018
    366Криминальные войны в Украине
    В результате кражи комплектующих в учебном центре Десантно-штурмовых войск ВСУ был выведен из строя учебный класс - интерактивный комплекс имитационного моделирования боевых действий.
    Суд по делу Муравицкого
    Я жертва репрессий по отношению к инакомыслящим - Муравицкий на суде
    14:13 19.01.2018
    383Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналист Василий Муравицкий - узник совести, как заявила Amnesty International, был доставлен 18 января из Житомирского следственного изолятора и предстал перед судом.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналист Муравицкий заявил о готовности "отсидеть срок" - адвокат
    11:18 18.01.2018
    123Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат Андрей Гожый заявил, что Василий Муравицкий готов "сидеть 9-15 лет". При этом защита журналиста готовит материал для ЕСПЧ - "это первоочередная задача".
    На месте ЧП в Житомире
    В Житомире нетрезвый водитель, убегая с места ДТП, наехал на полицейского
    15:03 15.01.2018
    170
    В полиции сообщили, что нетрезвый водитель на автомобиле "Honda Accord" во время оформления соответствующих административных материалов травмировал патрульного.
    В Житомире ограбили кафедральный собор
    В Житомире ограбили собор: вынесли ценности и... выбросили похищенное
    12:52 08.01.2018
    600Криминальные войны в Украине
    Грабители проникли внутрь храма и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Также они отобрали у хранительницы храма телефон и скрылись через другой выход.
    Избитая до полусмерти студентка из Житомира Виктория Шилюк
    Стали известны подробности жестокого избиения студентки в Житомире
    04:57 06.01.2018
    5274Криминальные войны в Украине
    Девушку от смерти спасло то, что она разговаривала по телефону в момент нападения. Друзья и родные сразу же бросились искать Викторию зная, что она вечером возвращалась из спортзала.
    Бутылки, брошенные возле стелы погибшим героям небесной сотни в Житомире
    В Житомире стенд героям Небесной сотни завалили пустыми бутылками и мусором
    10:35 02.01.2018
    355
    В центре Житомира жители города завалили памятный знак пустыми бутылками из-под алкоголя и мусором. Фото опубликовала возмущенная депутат областного совета.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналист Муравицкий: в камере Лукьяновского СИЗО я стараюсь писать
    18:31 29.12.2017
    280Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
    Суд по делу Муравицкого
    Суд в Житомире: поздравление для Порошенко от арестанта Муравицкого
    12:50 21.12.2017
    1742Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Житомире состоялся очередной судебный спектакль, разыгранный киевской властью над арестованным уже который месяц журналистом Василием Муравицким.
    Суд по делу Муравицкого
    Суд продлил на два месяца арест журналисту Муравицкому
    14:11 20.12.2017
    92Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, гособвинение подняло вопрос о продлении срока содержания под стражей Василия Муравицкого еще на два месяца, сообщил адвокат.
    В Житомире арестована банда, которая украла 30 кг золота
    20:24 15.12.2017
    348
    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, банда совершила разбойное нападение с применением оружия и ограбила винницких предпринимателей, отобрав у них 30 кг ювелирных изделий и автомобиль.
    Заседание по делу Василия Муравицкого 24 ноября 2017
    Рассмотрение дела против журналиста Муравицкого отложили на месяц
    18:12 24.11.2017
    62Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Рассмотрение дела по существу не состоялось, следующее заседание назначено на 20 декабря. Председательствующий судья доложил, что Муравицкого нет возможности доставить в суд, поскольку нет свободного персонала конвойной службы.
    Суд по делу Василия Муравицкого
    Суд начнет рассмотрение по существу дела против журналиста Муравицкого
    00:25 24.11.2017
    72Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    На предварительном заседании суд проанализировал доводы прокуратуры, собранные на этапе досудебного следствия, и пришел к выводу о возможности назначения дела к рассмотрению по существу.
    На месте ДТП в Житомире
    Mazda всмятку. В ДТП в Житомире погибла молодая пара
    13:17 06.11.2017
    837
    Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в дерево. На месте происшествия погибли двое: парень и девушка.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Адвокат Муравицкого: "Какое может быть правосудие в таких условиях?"
    13:41 03.11.2017
    243Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Суд над журналистом Василием Муравицким проходит в условиях давления, органы власти идут на поводу у "активистов". Несмотря на это, защита постарается вернуть процесс в адекватное правовое русло, заявил адвокат Андрей Гожый.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Суд начнет рассмотрение дела против журналиста Муравицкого по существу
    00:57 03.11.2017
    99Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Василия Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Суд продлил арест журналисту Муравицкому до 1 января 2018 года
    17:43 02.11.2017
    104Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Суд Житомира назначил на 3 ноября рассмотрение по существу уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2113
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Дом, где погибли 8 человек от угарного газа
    В сети показали фото с места шокирующей гибели 8 человек в Бердичеве
    10:27 06.03.2018
    740
    Предварительная причина гибели восьми человек, среди которых двое маленьких детей, угарный газ. Однако на данный момент подробности происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
    Василий Муравицкий
    Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля
    19:05 15.02.2018
    115
    Журналисту Василию Муравицкому, который подозревается в госизмене, продлили содержание под стражей до 15 апреля.
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