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    Фотоленты

    Кровавая резня в спокойной Вене

    (обновлено: )32312
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Полиция и медики на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    heute.at
    Кровавая резня в Вене. Полиция и медики на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Полиция и медики на месте происшествия
    heute.at
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    @BenjAlvarez1
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    heute.at
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    heute.at
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    @BenjAlvarez1
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    Кровавая резня в Вене. Последствия нападения
    @BenjAlvarez1

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    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия

    Полиция Вены сообщает о задержании подозреваемого в одной из атак с ножом, произошедших в Вене в среду вечером, 7 марта.

    Полиция взяла под стражу подозреваемого в убийстве одесситки. Видео
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    Жестокое убийство девушки в Одессе: задержанному грозит пожизненное

    Накануне мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

    "После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал Вены – ред.) произошло задержание", — сообщила полиция в Twitter, отмечая, что неизвестно, причастен ли подозреваемый к первой атаке.

    Ранее СМИ обнародовали видео задержания в Киеве сотрудниками СБУ бывшего бойца "Беркута", во время которого подозреваемый подорвал авто оперативников. 

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