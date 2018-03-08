В МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) ближе к маю 2018 года, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

При этом он подчеркнул, что украинские власти должны продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

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"До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал Люнгман в интервью "Новому времени".

Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но "это сложный процесс".

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.