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    Экономика

    В МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (608)

    (обновлено: )38840
    Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед, однако "до сих пор некоторые параметры не выполнены".
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) ближе к маю 2018 года, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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    Сайт Президента Украины
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    При этом он подчеркнул, что украинские власти должны продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

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    "До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал Люнгман в интервью "Новому времени".

    Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но "это сложный процесс".

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    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда. 

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