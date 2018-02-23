Эксперт: транш от МВФ важен, но он не панацея

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Отсутствие программы МВФ для Украины может спровоцировать значительную девальвацию гривны. Имеющихся золотовалютных резервов Национального банка Украины — в 18 миллиардов долларов — недостаточно для валютной стабильности. Кроме того, Украина в этом году должна отдать минимум семь миллиардов долларов государственного долга.

Без пополнения международных резервов Нацбанка минимум на 15 миллиардов долларов значительной девальвации гривны не избежать. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

В Министерстве финансов Украины ожидают продолжения программы сотрудничества с МВФ. Как заявил глава Минфина Александр Данилюк, в апреле 2018 года, за год до завершения действующей программы МВФ, Украина сможет выполнить ключевые условия кредиторов. А это — создание антикоррупционного суда и реформирование энергетического сектора, в частности, повышение цен на газ для населения

Каковы шансы Украины на дальнейшее сотрудничество с МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Facebook Андрея Новака Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви думаєте про взаємовідносини МВФ та України?

— Я хочу трошки нагадати передісторію останньої співпраці України з МВФ. Навесні минулого року МВФ виставило Україні так званих 11 маяків реформ. З цих 11 маяків Україна успішно виконала половину одного – це так звана пенсійна реформа, яка вийшла половинчастою, тому що система пенсійна не змінилась, вона як була солідарна, такою і по факту залишилась. Змінили тільки умови виходу на пенсію і умови нарахування пенсій — не більше. Всі інші 10 маяків повністю провалені. Не дивлячись на це, розуміючи, що Україну все одно треба підтримувати, МВФ добровільно зменшив вимоги до чотирьох, серед яких земельна реформа, закон про приватизацію, антикорупційний суд і реформа держсектору, зокрема, енергетичного, яку наші можновладці чомусь розуміють як підвищення ціни на газ для населення. Так от, з тих чотирьох ми знаємо, що земельне питання МВФ погодився відкласти. Саме тому парламент ще на рік продовжив мораторій на продаж землі до 1 січня 2019 року, і виконано один пункт – це прийнятий закон про приватизацію, який має забезпечити нібито прозору приватизацію, так звану велику приватизацію, яка запланована на 2018 рік. Антикорупційний суд досі не створено на тих умовах, погоджених з Венеціанською комісією, і про реформу так звану енергетичного сектору також поки що не домовлено.

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Місія МВФ у 2019 році завершується. Які перспективи для України?

— Та технічна місія, яка перебувала з 12 по 16 лютого, повідомлення від них зводяться до того, як я розумію, що вони єдиною вимогою висувають на сьогодні, такою, від якої вони не відступлять при жодних обставинах – це створення і початок роботи антикорупційного суду. Якщо цю вимогу українська влада встигне виконати в першому кварталі або в першій половині другого кварталу цього року, тоді, можливо, до середини року ми отримаємо наступний транш. Але це ще не означає порятунок фінансовий для України. Чому? Тому що, по-перше, велике значення буде мати величина цього траншу — це може бути мільярд доларів, а може бути два, а може бути і три. Мільярд доларів нам практично нічого не змінить. Але якщо надійде транш від МВФ, тоді всі шанси на отримання траншу макрофінансової допомоги від ЄС, бо нібито усно такий прийнятий в узгодженій програмі 1,8 мільярда євро і Україна зможе розраховувати отримати десь першим траншем від ЄС біля 600 мільйонів євро. Разом з траншем МВФ і ЄС ми 2018 рік, як мінімум, зможемо ще прожити без якихось стресів великих.

Але нам якраз у поточному році треба віддавати щонайменше сім мільярдів доларів державного боргу. Питання в тому, де взяти гроші. Із золотовалютних резервів, і що потім? Чи дає таку згоду МВФ? Як це відобразиться на гривні?

— МВФ ще, слава богу, поки що не управляє резервами НБУ, але якщо треба покрити сім мільярдів при умові, що надійде хоча б якийсь транш від МВФ, а за ним транш від ЄС, решту суми український уряд буде брати на ринку запозичень валютних, а також прийдеться потратити частину з тих 18 мільярдів золотовалютних резервів. Але це тільки ми говоримо про 2018 рік. Але справа в тому, що на 2019 і 2020 роки також припадає пік виплат. Разом з 2018 роком — це формула 20 плюс 5 мільярдів доларів. 20 мільярдів доларів – це державний і гарантований державою борг і ще п’ять мільярдів доларів – це борг державних підприємств. Якщо вони самостійно не зможуть його оплатити, його все одно прийдеться оплачувати з державного бюджету. Якщо ці три роки — 2018, 2019, 2020 Україна не буде отримувати нових валютних вливань, щоб перекредитувати, щоб покривати цей борг, тоді якщо не в 2018, максимум в 2019 році, якщо не буде нових валютних вливань, Україні прийдеться оголосити стан дефолту державного бюджету, тобто його неплатоспроможності обслуговувати боргові зобов’язання. Тому для української влади зараз фактично такий настав час ікс. Фактично мова йде вже про інстинкт самозбереження. Якщо навіть в цих умовах Україна не виконає фактично вже єдину вимогу – це створення і початок роботи антикорупційного суду, тоді нам треба чекати, як мінімум, дефолту державного бюджету, а це означає дефолту сьогоднішньої влади, а також великий ризик більш глибокої девальвації гривні, ніж та, яка передбачена в бюджеті на 2018 рік до 30 гривень за долар на кінець 2018 року.

Що потрібно зробити, на ваш погляд, щоб уникнути цього?

— Треба зробити те, що вимагають від України – створення і початок роботи антикорупційного суду, це програма-мінімум. Її треба виконати найближчі два-три місяці, не більше є часу у української влади.

Пан Аслунд каже про те, що українці просто виводять гроші з країни, близько 5% ВВП, і вони не потрапляють в економіку. Як можна вирахувати, скільки грошей — в тіні і виводиться з України?

— Це зараховується дуже просто. У НБУ є повністю всі онлайн-режими всіх грошових потоків по безготівковій формі, там автоматично йде навіть відповідний сигнал, які перевищують 10 тисяч доларів або гривневий еквівалент. Тому НБУ бачить всі поточні операції, як і звідки гроші заходять, як і звідки гроші виходять з України. Це не є жодним технічним секретом. Але чому гроші виходять? Якщо приклад виведення капіталу від роботи через офшорні схеми показує глава держави своїми бізнес-структурами, його офшорні рахунки вже публічно опубліковані і в панамській доповіді про "панамські документи", і на Кіпрі, якщо глава держави показує такий приклад українському бізнесу, що говорити про інших.

Ранее политический эксперт Валерий Гончарук заявлял, что Антикоррупционный суд — не единственный камень преткновения в переговорах с МВФ.

А экономист Олег Пендзин высказал мнение, что Украина без транша МВФ скатится в дефолт.