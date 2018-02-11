Политолог пессимистично оценил перспективы Антикоррупционного суда в Украине

"Антикоррупционный суд – обещали Западу, но его нет. Более того, парламент даже не принял на этой неделе поручение комитету как можно скорее рассмотреть вопрос законопроекта об антикоррупционном суде", – сообщил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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"Поэтому даже если антикоррупционный суд будет создан по требованиям Запада, в лучшем случае он начнет функционировать в 2020 году. То есть его решения уже не повлияют на избирательную кампанию 2019 года, чего добивалась Банковая", — заявил эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.