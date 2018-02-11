наверх
11.02.201808:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Политолог пессимистично оценил перспективы Антикоррупционного суда в Украине

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (582)

    (обновлено: )18401
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, власть достигла ключевого для себя момента – выиграла время, в лучшем случае антикоррупционный суд начнет функционировать в 2020 году.
    РИА Новости Украина

     "Антикоррупционный суд – обещали Западу, но его нет. Более того, парламент даже не принял на этой неделе поручение комитету как можно скорее рассмотреть вопрос законопроекта об антикоррупционном суде", – сообщил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Читайте также: Власть уперлась в националистический тупик. Эксперты подвели итоги недели

    "Поэтому даже если антикоррупционный суд будет создан по требованиям Запада, в лучшем случае он начнет функционировать в 2020 году. То есть его решения уже не повлияют на избирательную кампанию 2019 года, чего добивалась Банковая", — заявил эксперт.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Флаги Украины и Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева