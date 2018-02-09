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    Экономика

    Теневая экономика в Украине превысила показатели ряда стран Африки - МВФ

    (обновлено: )31860
    Согласно докладу эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В МВФ оценили размер теневого сектора в структуре экономики Украины — он превысил показатели некоторых африканских стран. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

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    Согласно докладу эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП. Этот уровень превышает показатели таких африканских стран, как Гвинея, Нигер, Сенегал, Того и многие другие. При этом в таких развитых странах, как Нидерланды, Сингапур, США, Швейцария и Япония, данный показатель колеблется в пределах от 7 до 15%.

    Эксперты проанализировали данные "ненаблюдаемых" секторов экономики, включая производство ВВП, приходящееся на криминальную деятельность, производство домохозяйств для собственных нужд, а также законную экономику, которую нельзя вычислить статистически.

    В исследовании приводятся данные в период с 1991 по 2015 год. Начиная с 1991 года, когда теневая экономика составляла 38,9% ВВП, уровень этого сектора рос вплоть до 1998 года, когда достиг пика в 57%. Затем, вплоть до 2008 года, показатель постепенно снижался, однако с наступлением финансового кризиса произошел финансовый "отскок", в связи с которым теневой сектор составлял от 39,2 до 43,5% ВВП.

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    Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 стран с крупнейшим объемом теневой экономики.

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