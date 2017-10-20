Гройсман, как и его экономический отчет, далеки от суровой реальности

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Наперсточники от власти

Пока в правительственном квартале бушевали массовые протесты, глава правительства Владимир Гройсман решил похвастаться своей работой, представляя квартальный отчет Кабинета министров. Коротко его можно охарактеризовать словами "все хорошо, а будет еще лучше". Премьер уверял общественность, что экономика страны перестала падать и начался постепенный экономический рост, который в этом году составит 3% ВВП.

Гройсман заявил, что правительству удалось устранить злоупотребления с возмещением НДС, на 34% увеличить таможенные поступления в бюджет от таможни, начать массовый ремонт на дорогах страны. Гройсман также рассказал о небывалых успехах правительства в выплате «осовремененных» пенсий, заявив, что уже более 9 млн пенсионеров получают доплаты к пенсии. Также он подготовил публику к принятию медицинской реформы, сообщив о крупных расходах государства на содержание больниц.

"Мы не можем дальше консервировать то безобразие, которое творится в этой сфере. Я всем хочу показать, какая ситуация сейчас в учреждениях здравоохранения Украины. Я продемонстрирую это тем, кто против реформы и, кто называет ее "геноцидом", — сказал он и показал ролик с фото больниц из разных регионов Украины.

Забавно, но такой очевидный "косяк" власти как ужасное состояние больниц, к которому лично причастен Гройсман, премьер выдает за необходимость новой реформы, а не необходимость своей отставки, как неэффективного менеджера.

Манипуляторы статистикой

Придя ко власти после Евромайдана, бывшая оппозиция первым делом подгребла под себя официальную статистику. Глава Госстата был люстрирован, а комитет статистики возглавили представители "любых друзив", которые подтасовывали экономические и социальные показатели в угоду власти. Низкая официальная инфляция позволяла правительству делать минимальную индексацию пенсий и зарплат, которую тут же съедал реальный рост цен. Подскочившие в разы ценники в магазинах позволяли налоговикам выполнять и перевыполнять бюджет, что подавалась подконтрольными СМИ, как признак мудрого правления Петра Алексеевича и Владимира Борисовича. Бравурные реляции правительства регулярно отправлялись в МВФ, дабы убедить кредиторов в том, что все их наставления выполняются.

Введенные в заблуждение представители Фонда стали требовать от Кабмина регулярно поднимать цены на газ для "жирующих" украинцев и обрезать им пенсии, иначе кредитов не видать, чем загнали наших чиновников в ловушку. Как следует из данных СМИ, министр финансов Украины Андрей Данилюк не смог договориться с МВФ о ценах на газ на текущий отопительный сезон.

"МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. По информации источников, это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу. МВФ был предложен правительством Украины абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета. МВФ занял принципиальную позицию — никаких ретроактивных изменений. В правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года», - сообщает «Экономическая правда".

"МВФ и правительство — играют в одну игру, в которой держатся за руки и делают взаимовыгодный бизнес.

С одной стороны, правительство яценюков-гройсманов и других антиукраинцев — показывает чиновникам МВФ таблички, в которых утверждается, что население получает достаточно, чтобы платить по существующим космическим тарифам.

С другой стороны, МВФ принимает эту ложь, и продолжает требовать от правительства повышения тарифов на газ, электроэнергию и тепло.

С одной простой целью: — повышение тарифов повышает доходы сведенного государственного бюджета на фоне находящейся в жопе экономики.

С этого роста доходов — правительство и отдает долги МВФ, которых революционеры понабирали выше крыши.

То есть, мы наблюдаем за эдаким гуманным процессом отправки населения в газовые камеры: МВФ же не может требовать повышения тарифов для нищенствующих граждан, вот правительство и сообщает им о росте доходов населения.

Которому уже нечего жрать", — написал финансовый обозреватель Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Отказ от кредитов МВФ до весны 2018 чреват серьезными последствиями — например, может серьезно вырасти курс доллара — до 30 грн, другие финансовые доноры могут приостановить сотрудничество с Украиной.

Если же Кабмин пойдет на новое повышение тарифов ради кредитов МВФ, то цены на газ для населения вырастет на 550 грн — до 8 тысяч гривен, что только подкинет дров в огонь массовых протестов в правительственном квартале столицы.

Правительственные чиновники настолько обнаглели в своих манипуляциях со статистикой, что стали говорить на черное — белое, выдавая цифры, которые свидетельствуют о разрухе и бедности за массовое процветание народа. Знаменитым стало высказывание министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на еду 50% своих доходов потому, что слишком много едят. Реву после такого заявления народ окрестил главным диетологом страны.

Хитрецы от власти

Правительство пользуется устаревшими методами статистики для того, чтобы манипулировать цифрами перед народом. Этими статистическими данными власть обманывает как население, так и саму себя, поскольку не получает реальной картины происходящего. Чиновники искренне удивляются, почему пенсионеры не рады очередной подачке к пенсии в размере 300-500 гривен и почему люди не способны оплатить зимнюю платежку в размере 2 тыс. грн.

Одним из предметов для манипуляции является вычисления так называемой потребительской корзины, с помощью которого рассчитываются расходы граждан. Данный показатель является ключевым при расчете индекса потребительских цен, на основе которого рассчитывается инфляция.

Украинская "корзина" охватывает 296 товаров и услуг, которая не учитывает множества расходов, например, на междугородние и поездки и поездки за рубеж, расходы на Интернет, мобильную связь. Сама структура корзины не менялась с 2000 года и была незначительно изменена Кабмином только в 2016 году. Создатели «корзины» считают, что средний украинец пользуется электроприборами 10 и более лет, срок использования верхней зимней одежды для мужчин трудоспособного возраста составляет 3 года, галстука — 5 лет, плавок — 4 года, сапог — до 3 лет, домашней обуви — до 2 лет. Кабмин увеличил количество рубашек, рассчитанных на 4 года с 5 до 6 штук. Вместо 7 пар носков на год украинцам предусмотрено иметь уже 10 пар, а 6 трусов Кабмин "разрешил" носить в течение 1,5 года.

Женщинам составители "корзины" предложили пользоваться одними брюками раз в 4 года, если раньше срок службы 2 бюстгальтеров составлял 2 года, то в соответствии с новыми нормами — один год. В год женщина может пользоваться шестью трусами, куртка на синтапоне будет использоваться 5 лет, костюмы и платья дамы могут носить 7 лет. При пересмотре корзины правительство убрало из списка необходимых вещей рейтузы, но добавило 6 синтетических колготок на год, а использование колготок из хлопка и полухлопковой пряжи сократило до 2 штук на 2 года. Одним словом, чтобы составители "корзины" жили так, как они прописали украинцам!

На основе "корзины" формируется прожиточным минимум, ниже которого невозможно нормальное существование человека. На базе минимума формируется размер минимальной пенсии, стипендии и социальные выплаты, границы индексации пенсий и зарплат. Прожиточный минимум в Украине составляет 1600 грн, что является крайне заниженным показателем. В реальности для минимального существования в Украине нужно получать вдвое больше. Заниженный в два раза прожиточный минимум позволяет держать едва допустимую для существования минимальную зарплату и пенсию, а также взимать налоги с самых бедных слоев населения.

"В большинстве стран ЕС заработная плата в размере минимальной налогом не облагается. В Украине не облагаемый налогом минимум установлен в 2003 году и составляет 17 грн. Для некоторых случаев и расчетов используется минимальная социальная льгота, размер которой равен 50% от официального прожиточного минимума трудоспособного лица и составляет 800 грн", — сообщается в социально-экономическом исследовании Центра Разумкова.

Экономит государство на бедных и с помощью манипуляций со статистикой безработицы. Многократно занижая официальные данные по занятости, государство освобождает себя от расходов по трудоустройству и выплате пособия. Чехарда с демографическими показателями также на руку для власти. Государство толком не знает, сколько сейчас населения находится на подконтрольных Киеву территориях, сколько людей нуждаются в помощи и сколько из них платит налогов. Все это позволило самоустранится от выполнения своих основных социальных функций для достаточно большого количества граждан, особенно в зоне АТО.

Фокусы Гройсмана и реальная обстановка

Высчитать реальную социально-экономическую ситуацию не так то просто, поскольку доступ к статистическим данным монополизирован властью. Независимые исследования и оценки охватывает только один фактор (например, уровень содействия бизнесу Doing Business), но не показывает картину в комплексе.

"Есть разные индексы, например индекс конкурентоспособности, индекс содействия бизнесу, индекс борщового набора, индекс биг-мака. Мы решили создать индекс, который во-первых, основан на официальных данных и статистике. Во-вторых, он строится на ежемесячных данных, тогда как большинство международных индексов подаются раз в год, это хорошо для стабильной экономики, но это крайние слабо для экономика в который находятся Украина — в так называем трансформационным периоде.

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В нашем индексе текущей экономической способности мы определяем уровень благосостояния населения. Индекс рассчитывается по 16 показателям, которые разбиты на 4 группы. Они позволяют определить наиболее уязвимые места в социально-экономической жизни граждан, связать например, такие показатели, как демографическое состояние и объем кредитования и депозитов. Исходя из этих показателей мы рассчитываем свой индекс, который никак не зависит от государства, хотя мы разослали результаты наших исследований в Кабмин. До конца 2016 года наш индекс указывал на резкое ухудшение экономического благосостояния украинских домохозяйств. В 2017 году наблюдалась некоторая стабилизация, однако говорить о том, что мы достигли дна пока не приходится. В конце 2017 ожидается сокращение платежей населения за услуги ЖКХ, поскольку не все смогут оплачивать зимние квитанции, ожидается также сокращения количества занятых на сезонных работах, приостановят и большинство строительных работ. Зимой мы больше тратим на еду и меньше откладываем на сбережения. Мы ожидаем, что индекс может вновь опуститься вниз.

К сожалению, риски падения уровня благосостояния населения в 2019-2020 годах очень высокие. Это связано и с цикличностью экономики, и с пиком выплат по международным долгам, все это может иметь шоковое влияние на наше социально-экономическое развитие", — заявил РИА Новости Украина директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.