Данилюк предупредил о последствиях в случае отказа от сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк считает, что Киев может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), но это будет иметь негативные последствия.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии. Группа экспертов фонда с 12 по 16 февраля находилась в Киеве для технических переговоров с властями Украины. Повышение цен на газ для населения и принятие закона о создании Антикоррупционного суда являются основными требованиями МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.

"Можем ли отказаться от сотрудничества с МВФ? Конечно, можем. Мы можем сделать, все что угодно, но необходимо думать о последствиях. А последствия отказа от сотрудничества будут очевидно негативными", — сказал Данилюк в интервью 5 каналу во вторник.

По его словам, власти действительно стабилизировали финансовую систему страны, экономика возобновила рост, но Украина "еще не на той стадии, когда может жить без внешней поддержки".

"Хотя в принципе, если мы примем несколько непопулярных решений, например, агрессивное сокращение государственных расходов, мы сможем стабилизировать дальше систему (без поддержки кредиторов — ред.)", — добавил министр.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.