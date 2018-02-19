В МВФ призвали Украину ускорить принятие закона об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Эксперты Международного валютного фонда призвали власти Украины принять закон об Антикоррупционном суде, заявил постпред МВФ в стране Йоста Люнгман по итогам работы экспертов миссии в Киеве.

Группа экспертов фонда с 12 по 16 февраля находилась в Киеве для технических переговоров с властями Украины.

"Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде. И чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, которые являются необходимыми для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой обязательств и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", — приводит заявление Люнгмана пресс-служба миссии.

Он также отметил необходимость прогресса в проведении реформ в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.