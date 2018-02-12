Миссия МВФ прибыла в Украину для технических консультаций

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда прибыли, эксперты которого обсудят выполнение кредитной программы украинской стороной.

Киевское представительство МВФ подтвердили Українським Новинам начало работы команды в составе нескольких экспертов фонда. Они будут находиться в Украине в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины.

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Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в Давосе заявила, что фонд готов продолжать поддержку Украины во внедрении реформ и призывает их ускорить.

По прогнозу Национального банка и правительства Украины, следующий транш от МВФ следует ожидать в первой половине 2018 года. Украинские чиновники расчитывают на получение 1,9 миллиарда долларов в течение года.