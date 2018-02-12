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    Миссия МВФ прибыла в Украину для технических консультаций

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (583)

    (обновлено: )14301
    В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда, который проверяет выполнение кредитной программы. Ранее украинская сторона выражала надежду, что фонд в 2018 году выделит до 1,9 миллиардов долларов.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда прибыли, эксперты которого обсудят выполнение кредитной программы украинской стороной.

    Киевское представительство МВФ подтвердили Українським Новинам начало работы команды в составе нескольких экспертов фонда. Они будут находиться в Украине в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины.

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    Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в Давосе заявила, что фонд готов продолжать поддержку Украины во внедрении реформ и призывает их ускорить.

    По прогнозу Национального банка и правительства Украины, следующий транш от МВФ следует ожидать в первой половине 2018 года. Украинские чиновники расчитывают на получение 1,9 миллиарда долларов в течение года.

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