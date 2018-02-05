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    Украина выплатила МВФ $375 млн

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (569)

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    Во вторник Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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    Отмечается, что уже завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

    Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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