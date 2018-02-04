Нардеп резко ответил МВФ после требования не повышать зарплаты украинцам

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь считает, что Украина должна "слезть с финансовой иглы" МВФ. Его заявление приводит пресс-служба политического движения.

Парламентарий ответил на слова главы представительства МВФ Йоста Люнгмана о том, что украинцам еще рано повышать зарплаты. Бондарь считает, что рекомендации фонда сводятся лишь к тому, что жители страны должны экономить на всем и выплачивать организации проценты по кредитам.

"МВФ спокойно наблюдает за растущей деиндустриализацией Украины, мощной интервенцией зарубежной продукции на наши рынки, мизерными квотами на продажу украинских товаров в Европу, фактическим отсутствием западных инвестиций и другими процессами, которые определяют экономику страны. Но при этом МВФ чрезвычайно обеспокоился намерениями поднять зарплату украинцам, утверждая, что это негативно повлияет на украинскую экономику", — заявил Бондарь.

По словам депутата, такая политика провоцирует трудовую эмиграцию, которая и без того принимает "катастрофические масштабы". "Это еще один пример того, что Украина должна в конце концов слезть с финансовой иглы МВФ, избавиться от его диктата, перестать слепо следовать советам кредиторов", — заявил нардеп.

Бондарь подчеркнул, что приоритетом для Киева должны стать инвестиции, производство и рабочие места, что, по его словам, "не входит в планы МВФ".

Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.