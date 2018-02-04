наверх
04.02.201804:19
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нардеп резко ответил МВФ после требования не повышать зарплаты украинцам

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (567)

    (обновлено: )51321
    По словам главы партии "Возрождение", нардепа Виктора Бондаря, Украина должна в конце концов слезть "с финансовой иглы МВФ, избавиться от его диктата, перестать слепо следовать советам кредиторов".
    Глава партии Возрождение, нардеп Виктор Бондарь
    vidrodzhennya.org.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь считает, что Украина должна "слезть с финансовой иглы" МВФ. Его заявление приводит пресс-служба политического движения.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов: ни для кого во власти не существует проблемы 2018 года с МВФ

    Парламентарий ответил на слова главы представительства МВФ Йоста Люнгмана о том, что украинцам еще рано повышать зарплаты. Бондарь считает, что рекомендации фонда сводятся лишь к тому, что жители страны должны экономить на всем и выплачивать организации проценты по кредитам.

    "МВФ спокойно наблюдает за растущей деиндустриализацией Украины, мощной интервенцией зарубежной продукции на наши рынки, мизерными квотами на продажу украинских товаров в Европу, фактическим отсутствием западных инвестиций и другими процессами, которые определяют экономику страны. Но при этом МВФ чрезвычайно обеспокоился намерениями поднять зарплату украинцам, утверждая, что это негативно повлияет на украинскую экономику", — заявил Бондарь.

    По словам депутата, такая политика провоцирует трудовую эмиграцию, которая и без того принимает "катастрофические масштабы". "Это еще один пример того, что Украина должна в конце концов слезть с финансовой иглы МВФ, избавиться от его диктата, перестать слепо следовать советам кредиторов", — заявил нардеп.

    Бондарь подчеркнул, что приоритетом для Киева должны стать инвестиции, производство и рабочие места, что, по его словам, "не входит в планы МВФ".

    Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь
    Украина клянчит новый транш у МВФ