Будет больно. Украина без транша МВФ

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF. Отметим, что несколько дней назад глава Совета Национального банка Богдан Данилишин говорил, что миссия фонда может прибыть в Украину в середине февраля.

Ранее президент Петр Порошенко выражал надежду, что ориентировочно до апреля миссия МВФ посетит Киев, после чего Украина сможет получить очередной транш помощи. Несмотря на такую неопределенность, в фонде продолжают озвучивать рекомендации о том, как Украине лучше развивать экономику.

Почему миссия МВФ не торопится в Киев и каковы перспективы украинской экономики без денег фонда, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

Скриншот с Youtube Владислав Зимовец

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому така незрозуміла інформація щодо часових рамок можливого приїзду місії МВФ до України?

— Місія приїжджає тоді, коли є якісь прийняті рішення, і є що дивитися. Тобто, що моніторити. Оскільки закону про Антикорупційний суд немає, він не підписаний, немає рішень стосовно тарифів — усе знаходиться у підвішеному такому стані, тому, відповідно, немає, що перевіряти.

Якщо призначать голову НБУ, приймуть закон хоча б у першому читанні про Антикорупційний суд, тоді, можливо, місія і приїде?

— Так. Місія чекає сигналу, що є певний прогрес у тих напрямках реформ, які є узгодженими. Якщо прогресу немає, то відповідно, немає предмету для обговорення.

Як ви вважаєте, наскільки позиція МВФ змусить українську владу піти на виконання вимог, які раніше були висунуті?

— Я так вважаю, голова НБУ, який має повноваження, який призначений на посаду відповідно до процедур, через парламент, є необхідною фігурою у цих переговорах, оскільки як такого голови НБУ зараз немає, то і, відповідно, немає також легітимної сторони переговорів. Відповідно, це також впливає на відтягування цієї місії.

Якщо законопроект про Антикорсуд буде прийнятий за основу з моментами, які не влаштують МВФ, наскільки це може бути каменем спотикання у відносинах українського уряду та фонду?

— Якщо у законопроекті, будуть такі суттєві правки, які деформують і викривлять сам дух закону про Антикорупційний суд, то відповідним чином прийняття цього законопроекту не буде враховуватися як поступ на шляху реформ. Тому що МВФ небезпідставно розуміє, що основна причина гальмування розвитку економіки — це саме корупція. І в українських інтересах, і в інтересах міжнародних кредиторів її подолати.

Щодо підвищення цін на газ для населення. У квітні варто очікувати, що все ж таки тарифи будуть підвищені?

— Я так розумію, що тарифи не будуть підвищуватися з політичних міркувань. Якщо ми говоримо про те, що місія МВФ очікується до квітня, навряд чи вона приїде, тому що це питання до квітня вирішене не буде. У передвиборний рік підвищення тарифів з точки зору виборчого електорату, звичайно, малоймовірне. Тому, скоріше за все, буде так, як сказав прем'єр.

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Без підтримки МВФ чи зможе Україна здійснити виплати по зовнішніх боргах у цьому і наступному році?

— Вона не зможе виконати, оскільки ті 3,5 мільярда доларів, які планувалося двома траншами на цей рік, немає чим перекрити. І торговий дефіцит України зростає. Ми імпортуємо більше ніж експортуємо. Приблизно 3,5 мільярда поточний рахунок дефіциту на рік. Покривати це нічим. І це буде впливати, звичайно, через валютний курс на зростання інфляції. І ці 9%, які заплановано в бюджеті, і програмі НБУ, не будуть дотримані.

Для населення тарифи фіксуються у гривні, а на міжнародних ринках ми купуємо газ за валюту. Якщо МВФ вимагає від України фіксувати саме ринкові ціни з прив'язкою до валюти, то якщо гривня впаде, це буде ще один аргумент на користь підвищення тарифів?

— Звичайно. Тобто, МВФ розуміє, що якщо тарифи не підвищувати, то, відповідно, ця дельта буде покладатися на «Нафтогаз України», якому не буде за рахунок чого покривати ці різниці. І він буде поступово заглиблюватися у боргову яму, і ті проблеми, які вирішувалися колись у 2014 році, коли «Нафтогазу» більше 100 мільярдів гривень докапіталізації давали всім миром, всім суспільством, можуть повторитися. Проблеми поступово нарощуються, і борг зростає. І якщо його 2-3 роки відтягувати, знову будемо наступати на ті ж граблі.

Вимога не підвищувати зарплату адміністративним чином буде виконана? Чи змусить це в передвиборчий рік відмовитися уряду від підвищення заробітної плати?

— Для МВФ важливими є параметри дефіциту бюджету і державного боргу. От якщо уряд вкладеться у ці всі програми підвищення заробітної плати, не порушуючи дефіциту, відповідно, не буде предмету для дискусії. Тобто, ми діяли, власну економічну політику проводили і виконали ті вимоги, які були у макрофінансових стабілізаторів. Чому МВФ говорить про те, що не можна підвищувати заробітну плату? Мені здається, це просто додатковий предмет тиску. У підручниках з макроекономіки вказано, що пропорційно продуктивності праці повинна зростати заробітна плата. Це не так. Насправді заробітна плата середня і мінімальна в усіх країнах співвідноситься, приблизно, 1 до 2. Якщо в Україні середня заробітна плата вже перетнула 8 тисяч і прямує вище, то, відповідно, мінімальна повинна бути половиною від цієї суми. Тобто, ми повинні реагувати на ринок, і ці 4200 — це абсолютно правильна та обґрунтована цифра. І МВФ це має розуміти.

Цього року ми можемо залучати кошти на зовнішніх ринках запозичень? Чи стане це спасінням для української економіки?

— Ні, не стане. Тому що у вересні минулого року, коли запозичення здійснювалися, була ще надія на продовження співпраці з МВФ, відповідно, міжнародні ринки це враховували як фактор, зменшуючий ризики. І процентна ставка там була ще не захмарна. Якщо в цьому році, припинивши програму з МВФ, Мінфін звернеться за запозиченнями, я переконаний, що це так і буде, що процентна ставка буде вища, ніж була у вересні того року. І це буде, можливо, і 9% річних в іноземній валюті. І таким чином не буде можливості обслуговувати такий борг навіть у середньостроковому періоді. Тобто, боргова криза ще поглибиться. І цей весь діапазон макрофінансових проблем, які має Україна, ще більше розшириться. Тому я думаю, що це дорога в нікуди.

К слову, экономист Олег Пендзин считает, что Украина скатится в дефолт без сотрудничества с МВФ.

А экономист Сергей Фурса полагает, что разрыв отношений с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций.