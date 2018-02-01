МВФ о "смягчении" позиции по Антикоррупционному суду: это неправда

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) опроверг информацию о смягчении позиции Фонда по Антикоррупционному суду в Украине, появившуюся ранее в СМИ.

"Это неправда, что МВФ смягчил позицию по поводу Антикоррупционного суда. Нет никакого доверия этим сообщениям… (Это законодательство) должно в полной мере соответствовать обязательствам Украины в рамках программы МВФ и рекомендациям Венецианской комиссии. Представление Антикоррупционного суда — существенный компонент поддержки Украины Фондом", — сказал представитель МВФ Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга Фонда для журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава МВФ Кристин Лагард в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе выразила более мягкую позицию по Антикоррупционному суду, чем ранее озвучивал персонал Фонда в своих обращениях к властям и в официальных заявлениях.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей Антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании Антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.