Первые итоги Давоса: грабеж украинцев в угоду МВФ

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В Давосе, среди прочих, состоялась встреча президента Украина Петра Порошенко и главы МВФ Кристины Лагард. О чем они говорили и, главное, о чем договорились осталось за кадром для широкой публики. Потому как вместо плана конкретных совместных действий по спасению украинских финансов от публичного дефолта журналисты в очередной раз услышали общие фразы. Правда, в отечественном контексте обладающие предвестием "мрачных" для рядовых украинцев событий.

Итак, глава МВФ заявила следующее:

"Я вновь подтвердила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию. Я также подчеркнула, что Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, необходимому для устойчивого улучшения жизненного уровня населения… Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются, и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует внедрению других мероприятий, о которых мы говорили".

Сайт Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе

Можно ли из этого текста понять, каким образом через кредитование МВФ может подняться жизненный уровень населения? И о каких таких других мероприятиях, внедрение которых нас ждет в ближайшее время, говорили Лагард и Порошенко? Ведь реальный, а не пресс-релизный опыт взаимодействия Украины и Фонда на протяжении последних четырех лет показал, что все действия власти по указке МВФ вели к одному – тотальному обнищанию населения: от реформы ЖКХ, которая сводилась и сводится к галопирующему росту тарифов, до пенсионной реформы, смысл которой в том, чтобы через кардинальный рост трудового стажа для выхода на пенсию, фактически увеличить пенсионный возраст до предела, до которого большинство украинцев просто не доживают.

Но главное Лагард не взяла на себя никаких публичных обязательств о корреляции между исполнением Киевом некого плана мероприятий, требуемых Фондом, и выделением кредитных средств. Так что не факт, что деньги мы получим. Из такого подхода вполне очевидно, что украинское руководство банально утратило доверие своих партнеров по принципу работы "на слово".

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе

Почти одновременно со встречами нашего президента с гостями Давоса, "Голос Америки" процитировал бывшего куратора нашей страны – вице-президента США Джо Байдена о том, как приходилось ему строить "продуктивные" кредитные отношения с нынешним руководством Украины.

"Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиард долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И он был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", – рассказал Байден.

Смотрите также: Выступление президента Порошенко в "Украинском доме" в Давосе

Об этом он заявил, выступая в Совете по международным отношениям США.

Не исключено, что и Кристина Лагард ныне общается с Петром Порошенко в ключе экс-вице-президента США. Ну, только сможет рассказать об этом честно и подробно спустя время после выхода в отставку. В любом случае она точно в курсе, что обещания наших лидеров что-то сделать совсем не означает сделать это. Опыт Байдена тому яркое подтверждение. В этом контексте конечно напрашивается вывод для рядового избирателя: если нашему президенту или премьеру ничего не стоит "кинуть" действующего вице-президента США, то чего стоят их обещания нам, рядовым избирателям?

Естественно Лагард и Порошенко говорили о принятии Закона по антикоррупционному суду и прочим мероприятиям, связанным с его дееспоспособностью. Еще согласовывали позиции по будущему главе НБУ. Все это известно. Но вот за рамками публичности, например, осталась тема повышения цены на газ, что совсем недавно являлась ключевой в отказе Фонда выделять нам очередной транш. Что будет с ней? Снова пойдет кардинально вверх?

RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото

Об этом господа переговорщики умалчивают. Хотя вполне очевидно, что если газ снова вырастет в цене, то, о каком-таком росте благосостоянии населения говорила Кристина Лагард. Может исключительно офисов на Банковой и Грушевского?

Впрочем, существенные детали в переговорах между Лагард и Порошенко для рядовых граждан скоро прояснятся. Потому как, для возобновления финансирования Киева МВФ осталось времени, максимум до мая. И, если хозяин Банковой не поспешит, то по оценке замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба, текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится. А это сделает невозможным получение новых траншей Фонда в преддверии пиковых выплат Украины по госдолгу в 2018-2019 годах.

В такой ситуации страна будет вынуждена обратиться за кредитами на публичный рынок заимствований. Так министр финансов Данилюк уже сообщил о планах разместить в первом полугодии украинских евробондов на два миллиарда долларов. Вопрос: на каких условиях? Ведь последние размещения проходили под грабительские 7,4%. Ни одна страна мира не берет в долг под такой процент. Для нас же такой уровень не предел. Эксперты утверждают, что если Киев прекратит сотрудничество с МВФ и об этом станет всем известно, то уровень процентных выплат по украинским евробондам может вырасти вдвое. И это будет еще почти "благотворительностью" со стороны кредиторов. Ведь уже всем очевидно, что Киев не способен за счет внутреннего роста экономики обеспечивать выплаты по ранее взятым за рубежом займам.

Так что исполнительность Петра Алексеевича и верность "слову" данному Кристине Лагард наверняка будет иной, чем в отношениях с Джо Байденом. Ну а нам это грозит обложением очередной данью в виде пресловутых реформ имени МВФ. Ждать осталось недолго.