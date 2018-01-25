Украинский завтрак в Давосе. Знаменитые гости

Появились фото Украинского завтрака в Давосе, на котором присутствовали многие знаменитые личности. Украинский завтрак в Давосе — традиционное мероприятие, которое организуют по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

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В качестве спикеров выступили Христя Фриланд — министр иностранных дел Канады, Дэвид Липтон — первый заместитель управляющего директора МВФ, Вольфганг Ишингер — председатель Мюнхенской конференции по безопасности, Александр Квасьневский — экс-президент Польши и Андерс Фог Расмуссен — бывший генеральный секретарь НАТО.

Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.