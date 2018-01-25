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    Украинский завтрак в Давосе. Знаменитые гости

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (41)

    (обновлено: )52504
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    Украинский завтрак в Давосе
    facebook.com/kalnysh
    Украинский завтрак в Давосе
    facebook.com/kalnysh
    Украинский завтрак в Давосе
    facebook.com/kalnysh
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org
    Украинский завтрак в Давосе
    ukrainehousedavos.uvca.eu
    Украинский завтрак в Давосе
    ukrainehousedavos.uvca.eu
    Украинский завтрак в Давосе
    ukrainehousedavos.uvca.eu
    Украинский завтрак в Давосе
    ukrainehousedavos.uvca.eu
    Украинский завтрак в Давосе
    pinchukfund.org

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    Появились фото Украинского завтрака в Давосе, на котором присутствовали многие знаменитые личности. Украинский завтрак в Давосе — традиционное мероприятие, которое организуют по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

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    В качестве спикеров выступили Христя Фриланд — министр иностранных дел Канады, Дэвид Липтон — первый заместитель управляющего директора МВФ, Вольфганг Ишингер — председатель Мюнхенской конференции по безопасности, Александр Квасьневский — экс-президент Польши и Андерс Фог Расмуссен — бывший генеральный секретарь НАТО.

    Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

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