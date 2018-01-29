Министр соцполитики сообщил детали переговоров с МВФ по поводу пенсий

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в ближайшие 10 лет не будет необходимости повышать пенсионный возраст. А проблемы повышения отчислений в бюджет можно будет решить за счет детенизации экономики.

Читайте также: Зарплаты граждан страны: поищем, где тут справедливость

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму — так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть — будем смотреть", — сказал министр в интервью "Обозревателю".

При этом в ведомстве надеются постоянно уменьшать дефицит пенсионного фонда: в 2016 году он составлял 145 млрд, в 2017 году — 141,5 млрд, а на 2018-й запланирован на уровне 139 млрд гривен.

"139 млрд — тоже реальная цифра. Хотя мы можем увеличить ее до 141,5. По правилам МВФ: если у вас есть дополнительные деньги, вы их направляете на покрытие дефицита. Мы их убедили, что этого делать нельзя, потому что у людей очень мизерные пенсии, они не выдержат. И тогда достигли компромисса: рубеж в 141,5 млрд не пересекаем, но в течение 4 лет выравниваем пенсионное обеспечение", — поясняет министр.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен и пенсий добавит 1,6 пункта к уровню инфляции.