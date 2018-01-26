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    Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (56)

    (обновлено: )25306
    Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". Видео выложено на его странице в Facebook.
    Петр Порошенко/Facebook

    "Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение — простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии", — заявил глава государства в Давосе.

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    Ранее Порошенко заявил, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейской Союзе.

    Петр Порошенко/Facebook, 26 января 2018

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