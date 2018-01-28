Украина не согласится с МВФ в вопросе цены газа - Корольчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

При условии, что Украина будет обеспечивать себя газом собственной добычи, цена на газ для потребителей может снизиться на 20-30%. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, Украина уже через три-четыре года сможет обеспечивать себя сама газом, но для этого рост экономики должен быть на уровне 4-5% ВВП.

Сколько времени нужно, чтобы Украина начала полноценно обеспечивать себя газом собственной добычи, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Питання видобутку власного газу напряму пов'язано зі зростом економіки. Інакших варіантів немає?

— Безумовно, слід розуміти, що збільшення власного видобутку газу веде до зменшення імпорту газу і це дійсно так звана енергетична незалежність, це стосується і скорочення поставок газу імпортного з ЄС, і з боку тієї ж Росії, у якої ми також будемо в цьому році закупляти газ. Тобто нарощування видобування газу — це такий крок, який може змінити ситуацію. Але однозначно сказати, що це прив'язано до росту ВВП, не можна. Безумовно, це пов'язано з загальним рівнем економіки. Чим краще економіка, тим більше у людей можливостей отримувати достойну зарплату, мати належні доходи, і відповідно оплачувати ціну на газ, яка встановлена як ринкова.

Просто відмовитися від того ж російського газу і зараз розпочати видобувати газ у себе в країні нереально?

— Ми видобуваємо його, ми видобуваємо більше 20 мільярдів кубометрів. 15 мільярдів видобуває державна компанія «Укргазвидобування». Власне, вона — основний постачальник газу для населення і теплокомуненерго. Це основне питання всіх суперечок.

20 млрд кубометрів газу — це достатньо?

— Це той обсяг, який ми самі видобуваємо, тобто фактично більше половини, майже 65% газу ми видобуваємо самі. Інший обсяг газу ми повинні імпортувати. Але наростити, те що говорить Гройсман, так швидко, однозначно до 2020 року, правда він назвав період три-чотири роки, а 2020 вже швидше буде, це дуже самонадіяно. І це дуже самовпевнені показники. Тому що насправді, наприклад, те збільшення видобутку, яке в минулому році показало «Укргазвидобування» — на 400 мільйонів кубометрів вони збільшили видобуток, це зроблено фактично за рахунок використання компресорних станцій і гідророзриву. Тобто це не нові родовища, не нові свердловини, не нові інвестиції. Це тільки почала робити компанія, в минулому році провели тендери на 13 мільярдів гривень більше, спочатку планували провести всіх необхідних робіт майже на 30 мільярдів гривень, але осилили роботи лише на 13 мільярдів гривень. Тобто це також показник того, що навіть хоч ми дамо компанії «Укргазвидобування» в п'ять разів, в десять разів більше грошей, якщо нема технологій, а їх нема, і нема відповідних фахівців, їх зараз також бракує, ми не зможемо просто нарощувати в таких геометричних прогресіях і темпах власний видобуток газу.

Що потрібно, щоб залучити технології і спеціалістів?

— Гроші і час. Навіть якщо будуть технології і фахівці, все одно приблизний розрахунок наступний, це сама компанія «Укргазвидобування» визнавала, їхні представники, що якщо ми протягом п'яти років вкладаємо щороку приблизно десь еквівалент одного мільярда доларів, ми можемо наростити на п'ять мільярдів кубометрів видобуток газу. Мова не йде про компресорні станції і гідророзрив. Тобто те, що ми вже витискуємо з існуючих свердловин, які потім відпрацюють ще два-три роки і все, їх доведеться консервувати і закривати.

З іншої сторони, треба розуміти, чому уряд зараз проводить таку активну політику в плані того, щоб демонструвати населенню ріст видобутку газу. Тому що дійсно це єдиний шлях, який дасть уряду можливість з 1 квітня не продовжувати дію постанови 187, ухвалити нове рішення про дію нової формули, яка буде визначати ціну на газ для населення. Вона, скоріше за все, буде далеко не вище ніж 7000. Це буде наслідком також того, що йдуть вибори, ніхто не хоче дратувати звіра — виборця, електорат. Навпаки, ту цифру, яку ви почули з вуст Гройсмана, про те що навіть можна знизити на 30-40% ціну газу, більше того, можна знизити навіть і на 50%, тому що реальна ціна, собівартість видобутку газу, інвестиції, рента, ПДВ — це 3500 гривень. Це максимальний розмір ціни на газ, яке має оплачувати населення. Вся інша сума зверху, яку сьогодні платить населення, яке не отримує субсидій, це ті кошти, які мали б теоретично і практично йти на розвиток видобутку газу.

Але знову ж таки це не один рік, не два роки, і не три. Це десятиріччя таких проектів, десятиріччя інвестицій і тільки тоді ми можемо отримати ріст видобутку газу хоча би десь до 20 мільярдів. На це потрібно далеко не три-чотири роки, на це піде більше десяти років, в цілому, навіть при належних інвестиціях. Але ми вже почули підтвердження, з боку міністра енергетики Насалика, що в минулому році необхідно було імпортувати менше одного мільярду кубометрів — 900 мільйонів кубометрів газу для потреб населення і теплокомуненерго. В цьому році фактично вже є такий прогноз, що можливо і не доведеться його імпортувати. І тоді виникне питання, що ми не прив'язані до імпортного паритету, а це те, що ми взяли на себе зобов'язання перед МВФ, що ми повинні будемо ставити таку ціну для населення на газ, яка є на імпортних майданчиках, тобто в Європі, на європейських хабах. І я думаю, що ми підемо проти МВФ, тобто проти їх позиції. РИА Новости Украина Евгений Котенко МВФ даст, МВФ и заберет потом

Якими можуть бути наслідки цього?

— Це буде нормально, тому що є власна собівартість видобутку газу і власні затрати, які ми несемо. Але якщо уряд піде проти того, то скоріше за все, однозначно на 100% припиниться насування з боку МВФ. Ми вже це зараз бачимо. Тому що уряд власне відмовився продовжувати дію постанови 187, точніше, відмовився переглядати збільшення вартості газу для населення в сторону росту, а вона мала б вже відбутися. Сьогодні «Нафтогаз» купує газ фактично по 280 доларів на європейських ринках. Це означає, що ціна на газ для населення мала би бути вже більше, фактично, 10 тисяч гривень. Тобто десь в такому коридорі. Ми цього не побачили. Ми не побачили раніше ні до 8 тисяч гривень підвищення, ні до 8,5 тисяч. Це ручне регулювання, немає ринку газу, але знову ж таки, його немає наполовину обґрунтовано. Тому що та ціна 7 тисяч гривень за 1000 кубометрів газу не є обґрунтованою. І ті гроші, навіть, які отримує «Укргазвидобування», понад 3500 гривень, вони їх просто не можуть витратити, у них немає ні техніки, ні спеціалістів, ні часу, тому що потрібен час в першу чергу, розписаний не до 2020 року, там на три-чотири роки, навіть вже два роки залишається, фактично, а це має бути десятирічний план.

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Скоріше за все, я думаю, ми просто будемо бачити власне ситуацію або консервації цієї ціни на газ, яка є, або її зменшення. До речі, зменшення ціни на газ дозволить зменшити також витрати на субсидії для уряду. Це одне з ключових питань, яке хвилює як МВФ, так і уряд. Тому що над ціною на газ стояло питання про субсидії, тому що МВФ вимагає, щоб уряд скоротив отримувачів субсидій. Тобто вони це називають монетизацією, але реально це буде в житті означати, що фактично з 6,5 мільйонів домогосподарств МВФ хоче, щоб субсидію отримували, в кращому випадку, 3 мільйони домогосподарств. Вони готові тоді підтримувати уряд України і продовжувати кредитування, паралельно також зі встановленням ринкової ціни на газ. Але ми цього вже не побачимо, вже ситуація змінилася.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что к возобновлению поставок российского газа общественность не готовили.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что тарифы для населения нужно поднимать.