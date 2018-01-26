В Нацбанке сообщили, когда ожидают приезда миссии МВФ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данишилин ожидает приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину в середине февраля.

"Мы ждем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля. Есть такие надежды", — сказал Данилишин в эфире "5 канала".

Он выразил надежду, что динамика взаимодействия Украины с фондом будет более эффективной и в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов.

"Мы надеялись, что это будет, по предварительным оценкам, 3,5 млрд долларов. Но думаю, что и 2 млрд долларов смогут поднять золотовалютные резервы Украины и улучшить макроэкономическую ситуацию", – добавил председатель совета НБУ.

Ранее в пятницу президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.