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    В Нацбанке сообщили, когда ожидают приезда миссии МВФ

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (539)

    (обновлено: )43
    Председатель совета НБУ Богдан Данишилин ожидает, что миссия МВФ прибудет в Украину в середине февраля, а в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов.
    Богдан Данилишин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данишилин ожидает приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину в середине февраля. 

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
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    "Мы ждем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля. Есть такие надежды", — сказал Данилишин в эфире "5 канала".

    Он выразил надежду, что динамика взаимодействия Украины с фондом будет более эффективной и в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов.

    "Мы надеялись, что это будет, по предварительным оценкам, 3,5 млрд долларов. Но думаю, что и 2 млрд долларов смогут поднять золотовалютные резервы Украины и улучшить макроэкономическую ситуацию", – добавил председатель совета НБУ.

    Ранее в пятницу президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

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