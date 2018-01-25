Два важных слова о газовых контрактах Украины и РФ

Иннокентий Адясов, политэксперт – для РИА Новости Украина

НАК будет покупать российский газ

Стокгольмский арбитраж отменил правила привязки цены российского газа для Украины к цене нефти и привязал ее к цене на спотовый газ на немецком газовом хабе NCG.

Вообще цена на европейских газовых хабах весьма волативна и, в отличие от цен в долгосрочных контрактах, критично зависит от колебаний цен на рынке. Например, по данным Index Mundi, средняя цена на российский газ для европейских стран составляла в ноябре 214 долларов, а на хабе NCG — 239 долларов за тысячу кубометров.

Однако глава НАК Андрей Коболев назвал условия закупки по цене хаба в целом более выгодными для Украины.

"С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы. Обязательства "Газпрома" продавать нам 5 млрд кубометров по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как "Нафтогаза", так и потребителя", — сказал Коболев.

НАК готов возобновить закупки российского газа уже в первом квартале текущего года, но для этого надо провести определенную техническую работу с документацией.

Примечательно, что глава НАК говорит о закупке 5 млрд кубометров российского газа, хотя арбитраж обязал "Нафтогаз" закупить минимум 4 млрд кубометров.

Но у НАК есть другая большая головная боль – необходимость выплатить "Газпрому", по решению Стокгольмского арбитража, 2 млрд долларов, причем каждый день это сумма увеличивается на 2 млн долларов – проценты.

Читайте также: Тренд дня: "сукин сын" Шокин и другие звери

Таких средств сейчас у "Нафтогаза" нет, и его задолженность "Газпрому" будет увеличиваться с каждым днем.

Как НАК будет деньги искать?

Видимо, есть три возможных решения:

– оформление кредита у "Газпрома" под гарантии европейских банков;

– повышение цены на природный газ внутри Украины (хотя это придется делать в любом случае): 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3% то есть, с 4942 грн (172 долл) за тысячу кубометров до 5352 грн (186 долл);

– или надежда, что Стокгольмский арбитраж удовлетворит уже иск НАК к "Газпрому" о непрокачке последним оговоренных в газовом контракте объемов газа через ГТС Украины.

Транзитный" иск "Нафтогаза" к "Газпрому" был подан в Стокгольмский арбитраж в октябре 2014 года: Киев требовал компенсацию за непредоставленные в 2009-2016 годах для транзита объемы газа.

После первоначальной подачи иска НАК несколько раз увеличивал его сумму, и сейчас она составляет 16 млрд долларов.

Объявление итогов рассмотрения этого иска ожидается 26 февраля, и в Киеве рассчитывают, что арбитраж хотя бы частично удовлетворит претензии НАК к российскому газовому концерну.

Будет ли востребована ГТС?

Надо отметить, что предыдущую зиму загрузка ГТС Украины газпромовским газом стабильно росла (на 13,7% по итогам года). Однако за январь 2018 года транзит газа через Украину в Европу снизился на четверть (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

"Газпром" не раз заявлял, что с 2019 года, с момента истечения срока газового контракта с "Нафтогазом", он откажется от транзита российского газа через ГТС Украины.

Однако анализ последних событий показывает, что "Газпрому" вряд ли удастся это сделать.

Пока непонятны сроки реализации "Северного потока —2". Уже запущен проект нового газопровода в Турцию, но сейчас речь идет только об одной ветке, и весь объем поставляемого по ней топлива уйдет на внутренние турецкие нужды.

В решающей степени судьба российского транзита через ГТС Украины будет зависеть от тех тарифов, которые НАК предложит в 2019 году.

Кроме того, "Газпром" заинтересован в использовании газохранилищ НАК "Нафтогаз" на западе Украины для регулирования сезонного экспорта газа в Европу.

Возможен ли новый контракт между НАК Нафтогаз и Газпромом после 2018 года? Вполне возможен, хотя бы временный.

Cтороны объективно заинтересованы в друг друге, и в случае полного разрыва отношений будут нести большие убытки.

Весьма обнадеживающим стал тот факт, что Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции против компании ООО "Южтранс" (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности, для потребностей энергогенерирующей компании "Донбассэнерго".

Потребности энергетики взяли верх над политическими спорами, и это весьма отрадно. Будем рассчитывать, что и в газовых делах, несмотря на всю воинственную риторику, здравый смысл возобладает.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.