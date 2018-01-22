Все будет ок, если доживете. Соцсети о газовых планах Гройсмана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В 2020 году цена на газ может снизиться на 20, или даже 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава Кабмина полагает, что уже через несколько лет Украина сможет добывать достаточно газа, чтобы обеспечить свои потребности в нем, что в свою очередь позволит значительно снизить стоимость газа. "Я хочу, чтобы через 3-4 года Украина стала страной, обеспечивающей себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% можем снизить цену на газ", — заявил Гройсман.

А ведь буквально на днях в СМИ появилась информация, что уже в апреле 2018 года могут вырасти тарифы на газ для населения. Правда в Министерстве энергетики и угольной промышленности это всячески отрицают. Стоит напомнить и то, что Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года. Однако совсем недавно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что в 2018 году Украина намерена закупить у России 4–5 млрд м³ газа. Вся эта газовая неразбериха вызвала немалый ажиотаж и в украинском сегменте соцсетей.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook