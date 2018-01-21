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    Гройсман рассчитывает, что за 3-4 года Украина обеспечит себя газом

    (обновлено: )19303
    Как отметил премьер Владимир Гройсман, он надеется, что за три-четыре года Украина сможет обеспечить себя собственным газом. И тогда можно будет снизить цену на газ на 30%.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    "Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", — сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.

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