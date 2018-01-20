Гройсман отмечает юбилей

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в субботу, 20 января, отмечает юбилей. Ему исполнилось 40 лет.

Владимир Гройсман родился в Виннице.

Он окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, Межрегиональную академию управления персоналом и Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

С 1994 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2002 году был избран депутатом Винницкого городского совета, в 2005 году — секретарем Винницкого горсовета и в 2006 году в возрасте 28 лет был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины.

В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре того же года был избран спикером Рады, а с 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию по разработке изменений в Конституцию Украины.

14 апреля 2016 года избран премьер-министром Украины после отставки Арсения Яценюка.

У Гройсмана есть жена Елена и трое детей.