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    Общество

    Гройсман отмечает юбилей

    (обновлено: )875112
    Гройсман родился в Виннице. Он окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, Межрегиональную академию управления персоналом и Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в субботу, 20 января, отмечает юбилей. Ему исполнилось 40 лет.

    Владимир Гройсман родился в Виннице.

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    Он окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, Межрегиональную академию управления персоналом и Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

    С 1994 по 2005 годы он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

    В 2002 году был избран депутатом Винницкого городского совета, в 2005 году — секретарем Винницкого горсовета и в 2006 году в возрасте 28 лет был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины.

    В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    В ноябре того же года был избран спикером Рады, а с 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию по разработке изменений в Конституцию Украины.

    14 апреля 2016 года избран премьер-министром Украины после отставки Арсения Яценюка.

    У Гройсмана есть жена Елена и трое детей.

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