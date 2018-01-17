Гройсман анонсировал скорое решение по "военным" пенсиям

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос осовременивания пенсий военным пенсионерам в настоящее время является предметом дискуссий на площадке Совета национальной безопасности и обороны.

Смотрите также: Виноват Советский Союз. Рева о важном недостатке пенсионной реформы

Как отметил премьер на заседании правительства, окончательные решения по пенсиям будут представлены уже скоро, передает УНН.

"Мы передали все инициативы на площадку СНБО. Сейчас идет конструктивная дискуссия. Мы выйдем на совместное решение. Нужно завершать эту работу", — отметил Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что пенсии для украинцев с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой вырастут в 2019 году.