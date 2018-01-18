Гройсман рассказал о "растаможке" "евроблях"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Украине должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию "Новое время".

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Знаю, что много добропорядочных людей ездят этим транспортом (с еврорегистрацией). Но на нем также сегодня совершают преступления, наезды, убийства. И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", — сказал Гройсман.

По словам премьера, подан закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения.

"И там написано о регистрации таких автомобилей, чтобы мы четко понимали, кто на них ездит. Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации.

Ранее в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Ранее протест под Радой продолжился, произошли стычки.

По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.