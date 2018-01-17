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    "Вам же не говорят, что вы серая масса". Гройсман резко ответил на слова Авакова

    (обновлено: )57730
    На заседании правительства возникла небольшая "перепалка" между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за Валентина Манько, который выиграл конкурс на пост главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО.
    Видеоканал Кабмина на Youtube

    Момент диалога начинается на встроенном выше видео с 1 часа 11 минут.

    Гройсман заявил, что перед тем, как комиссия предложит эту кандидатуру правительству, он должен будет пройти проверку, в том числе и в МВД.

    "Поэтому, если есть возражения, вы сможете их выразить и сможем поставить на этом точку", – сказал премьер.

    Далее обсуждение данного вопроса между Гройсманом и Аваковым набрало обороты.

    Аваков: "Мой вопрос, в том числе, и к комиссии".

    Гройсман: "Это сложно сказать".

    Аваков: "Это не сложно сказать. Это нужно посмотреть на сайт МВД, где он достаточное время находился в розыске и некоторые еще вопросы. Просто нужно открыть прессу. Давайте же будем откровенны".

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    Гройсман: "Арсен Борисович, давайте будем объективными".

    Аваков: "Это дискредитация государственной власти".

    Гройсман: "Послушайте, они (комиссия – Ред.) отобрали. Предложат вам. Вы посмотрите и дадите свой ответ".

    Аваков: "Владимир Борисович, кто это они? Это серая масса комиссии – кто это?".

    Гройсман: "Нет, ну как серая, Арсен Борисович? Вам же никто не говорит, что вы серая масса. Это люди, которые работают. Это такое дело".

    На данный момент Манько является председателем общественной организации "Единый союз патриотов Украины" и советником директора государственного предприятия "Коневодство Украины".

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