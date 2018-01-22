Тренд дня, Гройсман по газу: "сказочная мифическая иллюзия"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", — сказал Гройсман.

Напомним, что официальный Киев прекратил закупки российского газа в 2015 году, используя после этого при подготовке к отопительному сезону голубое топливо, закупленное по реверсу в Европе.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что высказывания Гройсмана — всего лишь мифическая теория.

"А вот практика. Именно Гройсман (и Порошенко согласовал) своим первым решением в должности премьера повысил в 2 раза стоимость газа и тарифы на отопление. Поставив большую часть страны "коммуналкой" за черту бедности.

Именно Гройсман обязался перед МВФ утвердить такую формулу расчета цены на газ, которая с весны приведет к повышению тарифов минимум на 10%", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, месседжи о снижении тарифов являются попыткой успокоить украинцев, чтобы они не бунтовали.

"И игра на электорат Порошенко, который, по мнению Банковой, настолько глуп, что "проглотит" любой бред с экранов про тарифы ради "светлого европейского будущего", — резюмировал Корнейчук.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Журналист Евгений Головатюк отметил, что заявления чиновников о цене на газ и росте добычи может вызывать только одно чувство — когнитивный диссонанс.

"С одной стороны мы хотим снизить цены или как минимум их не повысить для чего нужен рост собственной добычи. С другой стороны со стороны Госгеологии, ведомства подчиненного напрямую Кабмину, делается все чтобы эта добыча не выросла — у госкомпаний изымают лицензии и так далее. Частный инвестор не приходит в Украину из-за непрозрачного механизма выдачи лицензий. Они достаются компаниям, даже не собирающимся что-то инвестировать. Компании получившие лицензии в 2014 2017 годах принадлежат бизнесменам из коалиции в 80% случаев", — написал Головатюк в Facebook.

В данном контекст он напомнил о проекте Владимира Игнащенко и Игоря Кононенко по отбору лицензий у "Укргаздобычи" и "Юзгаза".

"Зарубежные компании приходят только в трейдинг, за небольшим исключением (группа Горизонты). Гройсман не настолько глуп, чтобы этого не видеть. Или я наивен", — подытожил журналист.

Публикация Евгения Головатюка

Эксперт по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в свою очередь акцентировал на расчетах цена на газ для населения. Напомним, что на минувшей неделе на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности опубликовали проект постановления Кабмина о пересмотре формулы, по которой рассчитывается цена газа для населения. В случае принятия документа тарифы на газ для населения будут повышены.

"В рамках действующего постановления КМУ 187, которое пока само правительство и не выполняет — 9.561 тыс грн за тыс куб. Соответственно, цена закупки собственного украинского (нашего) газа у собственной (нашей) компании "Укргаздобыча" — 6.929 тыс грн за тыс кубов. То есть примерно 250 долларов. В рамках проекта нового постановления от Минэнерго — 7.972 тыс грн за тыс куб. Соответственно — 5.373 тыс грн за тыс кубов, то есть 190 долларов", — напомнил Кучеренко.

Он подчеркнул, что ни один настоящий профессионал за все время не назвал реальную себестоимость собственного газа выше, чем 100 долларов со всеми необходимыми инвестициями для УГД.

"Вот вся суть "гениального" менеджмента "Нафтогаза" (Коболев-Витренко) и правительственной "политики" Гройсмана. Главное шоу сейчас будет — а кто же это "инициировал"?!" — уточнил Кучеренко.

Публикация Алексея Кучеренко

Политэксперт Елена Дьяченко обратила внимание на обращение ряда депутатов к СНБО, Минюсту и Департаменту Минкульта по делам религии. Цель обращения, как отмечается, — "принять меры по антигосударственной деятельности УПЦ МП".

"Наши мохнатые друзья силами экзальтированных ультраправых депутатов подготовили целый депутатский запрос на Турчинова и Петренко рассмотреть на заседании СНБО якобы "антигосударственную" деятельность УПЦ — на основании… внимание!… публичнои зневаги памьяти бийцив АТО. Придумать большее преступление не рискнули — страшно нести ответственность. Просят протестантского лидера прекратить эту подрывную деятельность, вернуть (легализовать захваты) "украинским" церквям имущество УПЦ и запретить УПЦ называться УПЦ", — отметила Дьяченко

По ее словам, "крепостные начали отрабатывать тридцать серебренников".

"Та часть мохнатых друзей, что попроще и не является нардепами, поверила, что не несет ответственности за ложь, и планирует провести пресс-конференцию, где пойдет значительно дальше и расскажет о трафике людей и оружия, содействии боевикам и поедании патриотических младенцев верующими УПЦ. Попытаются столкнуть церковь с участниками АТО при помощи конструкций про отказы отпевать воинов и тд", — подчеркнула Дьяченко.

Эксперт-международник Олег Волошин прокомментировал стартующую в Страсбурге зимнюю сессию ПАСЕ, обозначив ряд важных вопросов, которые планируются к рассмотрению.

"Там много важных вопросов: от избрания нового президента Ассамблеи до резолюции по докладу Варейкиса о системных нарушениях прав беженцев с Донбасса и граждан в зоне конфликта. Но, пожалуй, самое интересное — обсуждение во вторник доклада и прилагающейся к нему резолюции "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе", — уточнил Волошин.

Он привел некоторые положения документа. Так, рекомендуется во всех возможных случаях, обеспечить этим языкам статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона; обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают. Также рекомендуется обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств, а в сфере медиа воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке и т. д.

"Там ещё много всего интересного, что соответствует европейским принципам отношения власти к тонким вопросам языка в многонациональных государствах.

Украина, как и ни одна другая страна, в документе прямо не упомянута. Это свод правил для всех. Но, надежные источники говорят, что делегаты от наших "патриотических" фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идём", — подчеркнул Волошин.