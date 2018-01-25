ЕК готова координировать диалог России и Украины по транзиту газа

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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Накануне у него прошли встречи с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне, или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", — сказал он.

Отвечая на вопрос, предлагает ли он России и Украине возобновить трехсторонние переговоры о будущем транзита, Шефчович сказал: "Мы готовы играть роль координатора, мы будем рады, если, когда будет решение Стокгольма, мы сможем найти пути, как мы можем обсуждать продолжение транзита газа через Украину".

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах.

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В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.