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    Юрий Корольчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 177
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    Нафтогаз Украины
    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?
    10:50 04.03.2018
    5888Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
    Флаги Украины и Польши
    "Северный поток-2": угрозы для Украины и... Польши
    16:48 27.02.2018
    1916
    После 2019 года у Украины заканчивается действие транзитного контракта с "Газпромом" вполне возможно, что ЕС обойдется и без нитки газопровода, которая идет через Украину, подчеркнул эксперт Геннадий Рябцев.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" не интересует, почем будет газ для народа - Корольчук
    11:21 27.02.2018
    1199
    Глава "Нафтогаза" стремится организовать центр в ЕС, который будет направлять "правильные" газовые потоки реверсного газа (и российского заодно) в не менее "правильные" финансовые потоки, считает эксперт Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Украина не согласится с МВФ в вопросе цены газа - Корольчук
    08:58 28.01.2018
    1986Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Наращивание добычи газа действительно поможет Украине стать энергонезависимой, но для этого нужно не менее десяти лет, отметил эксперт по вопросам энергетики.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: вот увидите, цены на газ вырастут больше, чем на 8%
    19:29 17.01.2018
    673
    Новая методика расчета цены на газ разработана для МВФ, а Фонд, в первую очередь, интересует сокращение потребителей субсидий в Украине, отметил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: уголь вновь смешали с политикой
    12:22 13.01.2018
    809Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Украина не будет переводить все ТЭС на уголь газовой группы из-за перспективы возвращения Донбасса, подчеркнул член Набсовета Института энергетических стратегий.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    "Нафтогаз" обречен платить "Газпрому" - Корольчук
    19:12 27.12.2017
    3624Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам члена набсовета Института энергетических стратегий, в суде "Нафтогазу" не удалось полностью избавиться от условия покупки газа "Бери или плати".
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    Решение Стокгольмского арбитража: Украину вытесняют с газового рынка ЕС
    09:17 27.12.2017
    6515Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Стокгольмский арбитраж наконец принял решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Газодобыча Кабмина далека от интересов людей - Корольчук
    18:30 20.12.2017
    339
    Сокращение разрешительных процедур на бурение газовых скважин может спровоцировать бесконтрольную выдачу таких разрешений, подчеркнул эксперт.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Поставки сжиженного газа из США: мифы и горькая правда
    07:46 18.12.2017
    4989
    По словам члена набсовета Института энергетических стратегий, Украина из-под зависимости от российского газа попала в зависимость от монополистов поставок газа из ЕС.
    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    Корольчук: за три года "Нафтогаз" отдал конкурентам 30 млрд грн
    09:28 28.11.2017
    1059Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Целенаправленная политика вредительства со стороны руководства "Нафтогаза" заключается в том, чтобы отдать остатки платежеспособного промышленного рынка конкурентам, считает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Право получать субсидии пройдет через жесткий отбор - Корольчук
    10:18 22.11.2017
    2040
    Люди могут спать спокойно, хотя и не в очень теплых квартирах, потому что власть не станет повышать тарифы сейчас, опасаясь политических спекуляций, считает эксперт Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: проблемы с субсидиями — реальная проблема теплокоммунэнерго
    14:39 31.10.2017
    391Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что долги по субсидиям перекочуют в 2018 год.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    Корольчук: "Нафтогаз" ничего не делает для сохранения транзита газа РФ
    12:28 26.10.2017
    1478
    Украина будет терять 3 миллиарда долларов ежегодно, если Россия откажется от транзита природного газа через территорию Украины. Выведение ЕС на прямые закупки не учитывает украинских интересов, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: шахтам нужно готовиться к приватизации, а горнякам — к увольнению
    10:52 25.10.2017
    1132
    Созданием "Национальной угольной компании" Минэнерго пытается сконцентрировать в своих руках остатки государственных активов угольной и энергетической отрасли. Об этом заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: энергонезависимость – реальна, но у Гройсмана нет рецепта
    13:11 19.10.2017
    366
    Необходимо разработать план развития экономики государства, а не такой хаотичный процесс, который предлагает Гройсман, заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Коммуналка "по-новому": развал инфраструктуры и возврат к буржуйкам
    08:18 17.10.2017
    4370Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Кабмин перенес на местную власть неприятное бремя — публично сообщить о невозможности содержать нынешнюю инфраструктуру ЖКХ. У городов нет столько денег, тогда как Киев отказался выдавать на это деньги.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: Украина зависима от российского угля
    19:37 06.10.2017
    876
    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что поставки угля из других стран были настолько ничтожными, что в случае введения санкций просто не спасут ситуацию.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук о планах Гройсмана снизить цену на газ
    13:16 06.10.2017
    658
    Сложно понять, на что в целом ориентируется Владимир Гройсман в вопросе расчетов цены на газ для населения, поэтому позиция похожа на политическую, считает эксперт Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: в 2018-м нас разорят тарифы, а Кабмин - субсидии
    09:31 04.10.2017
    1364Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" отметил, что решение заморозить цены на газ для населения можно расценивать как большую бюрократическую победу Украины.
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    Нафтогаз Украины
    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?
    10:50 04.03.2018
    5888
    По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
    Флаги Украины и Польши
    "Северный поток-2": угрозы для Украины и... Польши
    16:48 27.02.2018
    1916
    После 2019 года у Украины заканчивается действие транзитного контракта с "Газпромом" вполне возможно, что ЕС обойдется и без нитки газопровода, которая идет через Украину, подчеркнул эксперт Геннадий Рябцев.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" не интересует, почем будет газ для народа - Корольчук
    11:21 27.02.2018
    1199
    Глава "Нафтогаза" стремится организовать центр в ЕС, который будет направлять "правильные" газовые потоки реверсного газа (и российского заодно) в не менее "правильные" финансовые потоки, считает эксперт Юрий Корольчук.
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