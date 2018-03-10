По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
После 2019 года у Украины заканчивается действие транзитного контракта с "Газпромом" вполне возможно, что ЕС обойдется и без нитки газопровода, которая идет через Украину, подчеркнул эксперт Геннадий Рябцев.
Глава "Нафтогаза" стремится организовать центр в ЕС, который будет направлять "правильные" газовые потоки реверсного газа (и российского заодно) в не менее "правильные" финансовые потоки, считает эксперт Юрий Корольчук.
Новая методика расчета цены на газ разработана для МВФ, а Фонд, в первую очередь, интересует сокращение потребителей субсидий в Украине, отметил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.
Целенаправленная политика вредительства со стороны руководства "Нафтогаза" заключается в том, чтобы отдать остатки платежеспособного промышленного рынка конкурентам, считает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.
Украина будет терять 3 миллиарда долларов ежегодно, если Россия откажется от транзита природного газа через территорию Украины. Выведение ЕС на прямые закупки не учитывает украинских интересов, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.
Созданием "Национальной угольной компании" Минэнерго пытается сконцентрировать в своих руках остатки государственных активов угольной и энергетической отрасли. Об этом заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Кабмин перенес на местную власть неприятное бремя — публично сообщить о невозможности содержать нынешнюю инфраструктуру ЖКХ. У городов нет столько денег, тогда как Киев отказался выдавать на это деньги.
Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что поставки угля из других стран были настолько ничтожными, что в случае введения санкций просто не спасут ситуацию.
Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" отметил, что решение заморозить цены на газ для населения можно расценивать как большую бюрократическую победу Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
После 2019 года у Украины заканчивается действие транзитного контракта с "Газпромом" вполне возможно, что ЕС обойдется и без нитки газопровода, которая идет через Украину, подчеркнул эксперт Геннадий Рябцев.
Глава "Нафтогаза" стремится организовать центр в ЕС, который будет направлять "правильные" газовые потоки реверсного газа (и российского заодно) в не менее "правильные" финансовые потоки, считает эксперт Юрий Корольчук.