Корольчук: энергетический паритет в действии, радуйтесь

РИА Новости Украина

Импортная зависимость Украины в угле может только расти — ориентировочно до 30% в 2018 году, при этом стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017 году была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов, отметил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

"Импортный энергетический паритет в действии. И не только в угле, но и в газе. И такая тенденция сохраняется уже второй год подряд. В 2017 г. средневзвешенная оптовая цена природного газа внутренней добычи составила 6139 грн / тыс. куб. м (без НДС), что на 5,1% (330 грн / тыс. куб. м) ниже средней цены импортного ресурса на границе (6469 грн / тыс. куб. м без НДС с учетом платы за вход в ГТС). Об этом говорится в годовом отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование с сферах энергетики и коммунальных услуг. С 2016 года разница между средневзвешенной ценой газа внутренней добычи и ценой импортного паритета составила 6,8% или 365 грн / тыс. куб. м)", — написал Корольчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, показательно, что в 2017 году доля частных компаний в импорте газа выросла с 26% до 38%. Остальной объем импорта осуществляет государственный НАК "Нафтогаз Украины".

"Что это значит? И государственный Нафтогаз и частные компании, которые добывают газ в Украине, поставляли газ по рыночной цене", — пояснил эксперт. "Поэтому следующий раз, когда кто-то будет бить себя в грудь и рассказывать, что в Украине не должен действовать принцип импортного паритета в угольном секторе, то можете сразу им напомнить о ситуации в газовом секторе".

"При этом, что импортная зависимость в угле может только расти — ориентировочно до 30% в 2018 году. И это проблема, которую надо решать. И заодно можно напомнить, что газовые компании получают рыночную цену за газ, а стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017-м была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов", — констатировал Корольчук.

Напомним, в 2017 году Украина сократила потребление угля на 18%. Кроме этого, добыча угля за прошлый год была уменьшена на 15,5%, почти до 40 миллионов тонн.

Скриншот с сайта Facebook

Промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украине. Как сообщает сайт "Энергореформа", в 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране в 2014 г. – 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. – 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. – 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. – 10,8 млрд куб. м (33,5%).