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    Корольчук: энергетический паритет в действии, радуйтесь

    (обновлено: )21930
    Украинские газовые компании получают рыночную цену за газ, а стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017 была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов, отметил Юрий Корольчук.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    РИА Новости Украина

    Импортная зависимость Украины в угле может только расти —  ориентировочно до 30% в 2018 году, при этом стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017 году была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов, отметил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

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    "Импортный энергетический паритет в действии. И не только в угле, но и в газе. И такая тенденция сохраняется уже второй год подряд. В 2017 г. средневзвешенная оптовая цена природного газа внутренней добычи составила 6139 грн / тыс. куб. м (без НДС), что на 5,1% (330 грн / тыс. куб. м) ниже средней цены импортного ресурса на границе (6469 грн / тыс. куб. м без НДС с учетом платы за вход в ГТС). Об этом говорится в годовом отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование с сферах энергетики и коммунальных услуг. С 2016 года разница между средневзвешенной ценой газа внутренней добычи и ценой импортного паритета составила 6,8% или 365 грн / тыс. куб. м)", — написал Корольчук на своей странице в Facebook. 

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    По его словам, показательно, что в 2017 году доля частных компаний в импорте газа выросла с 26% до 38%. Остальной объем импорта осуществляет государственный НАК "Нафтогаз Украины".

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    "Что это значит? И государственный Нафтогаз и частные компании, которые добывают газ в Украине, поставляли газ по рыночной цене", — пояснил эксперт. "Поэтому следующий раз, когда кто-то будет бить себя в грудь и рассказывать, что в Украине не должен действовать принцип импортного паритета в угольном секторе, то можете сразу им напомнить о ситуации в газовом секторе". 

    "При этом, что импортная зависимость в угле может только расти — ориентировочно до 30% в 2018 году. И это проблема, которую надо решать. И заодно можно напомнить, что газовые компании получают рыночную цену за газ, а стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017-м была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов", — констатировал Корольчук.

    Напомним, в 2017 году Украина сократила потребление угля на 18%. Кроме этого, добыча угля за прошлый год была уменьшена на 15,5%, почти до 40 миллионов тонн.

    Скриншот с сайта Facebook

    Промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украине. Как сообщает сайт "Энергореформа", в 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране в 2014 г. – 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. – 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. – 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. – 10,8 млрд куб. м (33,5%).

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