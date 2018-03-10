По словам Сергея Аксенова, в настоящее время температура воздуха падает, и в связи с этим может возникнуть необходимость газовых поставок в Геническ. Он добавил, что "все будет зависеть от вредности украинских чиновников".
Пресс-секретарь оператора украинской газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" Максим Белявский сообщил, что Геническ обеспечивается газом собственной добычи из месторождения на Арабатской стрелке.
Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что "в Геническом районе сегодня достаточно газа, который подается из скважин на Арабатской стрелке, для обеспечения нужд всех потребителей".
Силовики при въезде в Геническ Херсонской области выставили блокпост для осмотра транспорта и проверки документов. На блокпосту дежурят сотрудники полиции. Находятся также вооруженные бойцы батальона "Херсон" и полка Национальной гвардии Украины "Азов".
Полиция обнаружила детали от противотанкового гранатомета, тубус от которого пока не найден, правоохранители открыли уголовное производство и отрабатывают различные версии, сообщил председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.
Начальник Генической полиции Андрей Лещенко заявил, что магазин взорвали. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате взрыва выбиты окна на втором этаже магазина "Подиум", расположенного рядом с рынком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Силовики при въезде в Геническ Херсонской области выставили блокпост для осмотра транспорта и проверки документов. На блокпосту дежурят сотрудники полиции. Находятся также вооруженные бойцы батальона "Херсон" и полка Национальной гвардии Украины "Азов".
Начальник Генической полиции Андрей Лещенко заявил, что магазин взорвали. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате взрыва выбиты окна на втором этаже магазина "Подиум", расположенного рядом с рынком.