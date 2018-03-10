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    Геническ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев
    В Геническе знают, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов 
    13:16 28.02.2018
    763Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов.
    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено
    Непогода "отрезала" Арабатскую стрелку от "материка"
    12:40 27.02.2018
    853Украина остановилась в снежных заносах
    Как уточняется, с помощью спецтехники на "материк" пытаются переправить главу Генической РГА Александра Воробьева, который застрял на Арабатске и не может проехать на рабочее место.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Кистион анонсировал строительство газопровода в Геническ
    11:26 23.12.2016
    2613
    Как сообщил вице-премьер, было принято решение по выполнению работ по дополнительному вводу газопровода Аскания-Нова к Геническу на пути с подсоединением двух населенных пунктов.
    Высокогорная газокомпрессорная станция. Архивное фото
    Аксенов заявил о готовности Крыма поставлять газ в Геническ
    10:22 30.11.2016
    466
    По словам Сергея Аксенова, в настоящее время температура воздуха падает, и в связи с этим может возникнуть необходимость газовых поставок в Геническ. Он добавил, что "все будет зависеть от вредности украинских чиновников".
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    Геническу достаточно собственной добычи газа - "Нафтогаз"
    17:19 13.11.2016
    924
    Согласно заявлению компании, суточных объемов добычи на месторождении Стрелковое более чем достаточно для покрытия текущих потребностей Геническа. Газ из Крыма не поступает.
    Укртрансгаз
    "Укртрансгаз": газ из Крыма в Украину не поступает
    13:21 13.11.2016
    1008
    Пресс-секретарь оператора украинской газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" Максим Белявский сообщил, что Геническ обеспечивается газом собственной добычи из месторождения на Арабатской стрелке.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Власти Херсонской области: Геническ имеет достаточно газа на зиму
    12:54 13.11.2016
    774
    Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что "в Геническом районе сегодня достаточно газа, который подается из скважин на Арабатской стрелке, для обеспечения нужд всех потребителей".
    Газокомпрессорная станция
    Власти Крыма: вентили на газопроводе из Крыма в Геническ открыты
    10:49 13.11.2016
    2031
    Власти Херсонской области Украины и Геническа опровергают поставку российского газа с территории Крыма, и утверждают, что механическая задвижка со стороны Генического района на газопроводе закрыта.
    Газовая компрессорная станция
    В Крыму заявили о начале поставок газа в Геническ
    20:31 12.11.2016
    2360Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно информации, в 20.28 была организована подача газа в Украину по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Крыма Сергея Аксенова.
    Владимир Путин
    Путин распорядился помочь с поставками газа в Геническ
    16:35 12.11.2016
    5255Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Согласно информации, Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что жители Геническа и Генического района вновь попросили Россию о поставках природного газа.
    Подтопленные улицы в Геническе
    Улицы Геническа ушли под воду: в зону подтопления попали 100 человек
    20:52 11.06.2016
    1263
    На данный момент сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят откачку воды из подтопленных улицы, что значительно улучшило ситуацию после сильных осадков.
    СБУ ликвидировала группу террористов в Херсонской области
    СБУ ликвидировала группу террористов в Херсонской области
    11:25 10.05.2016
    387
    Служба безопасности Украины ликвидировала террористическую группу, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Херсонской области во время празднования 71-й годовщины Дня Победы.
    Работа блокпоста при въезде в Геническ
    Вооруженные бойцы "Херсона" и "Азова" на блокпосту при въезде в Геническ 
    15:22 25.04.2016
    1101
    Силовики при въезде в Геническ Херсонской области выставили блокпост для осмотра транспорта и проверки документов. На блокпосту дежурят сотрудники полиции. Находятся также вооруженные бойцы батальона "Херсон" и полка Национальной гвардии Украины "Азов".
    На въезде в Геническ появился блокпост
    На въезде в Геническ появился блокпост
    13:58 25.04.2016
    483
    Сообщается, что на блокпосту дежурят сотрудники полиции. Находятся также вооруженные бойцы батальона "Херсон" и полка Национальной гвардии Украины "Азов".
    Подрыв магазина под Херсоном
    Магазин в Геническе подорвали из гранатомета — власти
    11:05 22.04.2016
    345Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Полиция обнаружила детали от противотанкового гранатомета, тубус от которого пока не найден, правоохранители открыли уголовное производство и отрабатывают различные версии, сообщил председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.
    На месте взрыва в Геническе
    Подрыв магазина в Геническе: кадры с места ЧП 
    07:09 22.04.2016
    562Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Вечером 21 апреля в центре города Геническа Херсонской области, который находится в непосредственной близости от админграницы с Крымом, произошел взрыв в одном из магазинов.
    В Геническе взорвали магазин. Видео
    Подрыв магазина в центре Геническа: место инцидента 
    01:16 22.04.2016
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    Начальник Генической полиции Андрей Лещенко заявил, что магазин взорвали. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате взрыва выбиты окна на втором этаже магазина "Подиум", расположенного рядом с рынком.
    Подрыв магазина под Херсоном
    Стали известны подробности взрыва магазина в центре Геническа
    00:23 22.04.2016
    885
    Начальник Генической полиции Андрей Лещенко заявил, что магазин взорвали. По предварительным данным, пострадавших нет. Район оцеплен сотрудниками полиции и полка "Азов".
    Подрыв магазина под Херсоном
    Взрыв прогремел в районе Центрального рынка в Геническе
    22:35 21.04.2016
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    Как говорится в сообщении Херсонского областного совета, в 20:40 четверга в Геническе в районе Центрального рынка на втором этаже магазина произошел взрыв. Жертв нет.
    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    Минэнерго ищет пути обеспечения газом Генического района
    18:05 29.01.2016
    530Заморозки и аварии на объектах ЖКХ. Геническ
    Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин считает, что экономным вариантов теплообеспечения Геническ является электроотопление.
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    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено
    Непогода "отрезала" Арабатскую стрелку от "материка"
    12:40 27.02.2018
    853
    Как уточняется, с помощью спецтехники на "материк" пытаются переправить главу Генической РГА Александра Воробьева, который застрял на Арабатске и не может проехать на рабочее место.
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев
    В Геническе знают, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов 
    13:16 28.02.2018
    763
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов.
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