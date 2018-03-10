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    Группа "Приват"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    Сговор Коломойского с властью привел к коллапсу "Укрнафты" – Корольчук
    12:42 06.06.2016
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    Признание факта переговоров Порошенко с Коломойским по "Укрнафте" лишний раз подтверждает, что в стране только закрепляется олигархизация, а о деолиграхизации можно забыть, считает эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Украинская энергетика: скандалы, интриги, расследования
    18:09 25.04.2016
    1159Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В современной экономической теории есть масса определений инвестиционной привлекательности страны. Сопоставляя текущее положение дел в Украине с любой из дефиниций, приходишь к неутешительным выводам.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Коболев заявил о причастности группы "Приват" к задолженности "Укрнафты"
    04:15 06.12.2015
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    По мнению главы "Нафтогаза", в данной ситуации, в первую очередь, необходимо обеспечить полную смену менеджмента "Укрнафты", "и этот менеджмент должен действовать в интересах обоих акционеров - государства и миноритариев".
    Заседание Печерского районного суда по делу Геннадия Корбана 6 ноября
    Смерть "Привата" и будущее Порошенко. Что на самом деле значит арест Корбана
    16:17 07.11.2015
    65178Дело Корбана
    После Майдана грань между украинским патриотом и бандитом оказалась крайне размытой. С каждым днем все более очевидным становится очевидный факт, что в Украине уголовник легко может стать героем, а герой – уголовником. Наглядный пример – Корбан.
    Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в Печерском райсуде Киева
    Громкие аресты специально проводят накануне годовщины Майдана - Бортник
    09:01 07.11.2015
    707Задержания и повестки: Лукаш, Вилкул, Королевская...
    Последние резонансные задержания, хотя они касались представителей и левых, и правых политсил, происходили в отношении оппонентов власти, заявил политолог Руслан Бортник.
    Геннадий Корбан
    "Дело Корбана": Порошенко показал, кто в доме хозяин. Оценки политологов
    13:54 02.11.2015
    3775Дело Корбана
    Задержание и возможный арест Геннадия Корбана могут иметь два вероятных продолжения: или президент усиливает авторитарные тенденции и цементирует вертикаль, или – война всех против всех с фатальными для страны последствиями, отмечают эксперты.
    Игорь Коломойский
    "Джокер" украинской олигархии Коломойский выходит из игры?
    18:22 06.10.2015
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    Игорь Коломойский — это рейдерские захваты предприятий любой формы собственности, красивые "кидки" собратьев-олигархов и достижение цели любой ценой. Но противостояние с Порошенко может стать началом заката славных дней группы "Приват" и лично Коломойского.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    Война с олигархами: взялись за Коломойского, дальше Ахметов и Фирташ – эксперт
    14:22 11.08.2015
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    Государственная фискальная служба реструктуризирует более 8 млрд грн долгов по налогам компании "Укрнафта". Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал о конфликте между властями и подконтрольным Игорю Коломойскому предприятием.
    Игорь Коломойский
    Рябцев: конкуренты пытаются разрушить нефтяную вертикаль Коломойского
    12:59 05.08.2015
    661Отставка Коломойского. Что дальше.
    Конфликт вокруг Кременчугского НПЗ инициирован финансово-промышленными группами, конкурирующими с "Приватом" на украинском розничном рынке нефтепродуктов, считает эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев.
    Нафтогаз Украины
    Марунич: Менеджеры "Нафтогаза" пытаются шантажировать "Приват"
    13:17 04.08.2015
    160Отставка Коломойского. Что дальше.
    Остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода является вляется самым плохим сценарием, и его стоило бы избежать, считает энергетический аналитик Дмитрий Марунич.
    Одесский припортовый завод
    Дефицит бюджета подталкивает ускорить приватизацию ОПЗ - эксперт
    08:10 24.07.2015
    163Украина, экономика, катастрофа
    Приватизация Одесского припортового завода перенесена с ноября на сентябрь. Известно, что на продажу будут выставлены 94,5% акций предприятия. Указанный пакет акций может быть продан не менее чем за 500 млн долларов.
    Андрей Коболев, Марк Роллингз и Игорь Коломойский (слева направо)
    У Коломойского нет приоритетов на покупку Одесского припортового - эксперт
    21:19 23.07.2015
    384Отставка Коломойского. Что дальше.
    В группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского заявили о желании получить приоритетное право приватизации Одесского припортового завода. По мнению экспертов, данное требование противоречит законодательству.
    Игорь Коломойский . Архивное фото
    Андрей Золотарев: Коломойский нацеливается на Киев
    15:40 30.03.2015
    71009Отставка Коломойского. Что дальше.
    Сможет ли олигарх Игорь Коломойский вместе с соратниками по группе "Приват" взять под тотальный контроль Днепропетровскую область и использовать ее в качестве плацдарма для политического похода на Киев?
    Игорь Коломойский на прощальной вечеринке
    Политик Коломойский будет бить по слабым местам власти - Якубин
    12:17 28.03.2015
    3220Отставка Коломойского. Что дальше.
    По мнению эксперта, Коломойский накапливает силы, он будет создавать себе публичное лицо и свою политическую структуру, отстраивать себя если не как политика, то как общественного деятеля.
    Во время визита Петра Порошенко в Днепропетровск
    Днепропетровск - зарождение новой силы. Вече, накануне
    09:08 28.03.2015
    7965Отставка Коломойского. Что дальше.
    Многие жители Днепропетровка действительно собираются идти на вече, во всяком случае, пишут об этом в соцсетях. Базовая мотивация — "интересно посмотреть, что они там придумают".
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    Бизнес Коломойского. Входит ли Украина в группу "Приват"?
    20:17 25.03.2015
    5864Отставка Коломойского. Что дальше.
    Отставка Игоря Коломойского ставит под вопрос безопасность бизнеса группы "Приват". Сможет ли устоять бизнес олигарха, если вдруг власть решит не ограничиваться показательным "наказанием" строптивого экс-губернатора?
    Игорь Коломойский
    Коломойский ушел, конфликт остался. Громкая отставка в оценках экспертов
    17:40 25.03.2015
    5338Отставка Коломойского. Что дальше.
    Что заставило главу Днепропетровской облгосадминистрации написать заявление об отставке, чем закончится противостояние Порошенко c Коломойским, и какова дальнейшая судьба совладельца группы "Приват"?
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский: генерал в войне за капитал, солдат в войне за мир
    13:40 25.03.2015
    10134Отставка Коломойского. Что дальше.
    Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
    Игорь Коломойский
    Война олигархов за сферы влияния достигла апогея. Что будет с Коломойским?
    12:33 21.03.2015
    4397Отставка Коломойского. Что дальше.
    По мнению экспертов, если Коломойский запустит новые политические силы в Днепропетровской области и по всей Украине, это будет представлять политическую опасность для всей команды БПП.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    Скандал вокруг "Укрнафты": Украина против Коломойского
    08:32 21.03.2015
    4732Отставка Коломойского. Что дальше.
    Как считают эксперты, Игоря Коломойского лишили контроля над "Укрнафтой" с целью взыскания дивидендов. Также они уверены, что Коломойский не отступит и будет использовать все доступные средства, чтобы давить на государство.
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