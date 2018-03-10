Признание факта переговоров Порошенко с Коломойским по "Укрнафте" лишний раз подтверждает, что в стране только закрепляется олигархизация, а о деолиграхизации можно забыть, считает эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.
По мнению главы "Нафтогаза", в данной ситуации, в первую очередь, необходимо обеспечить полную смену менеджмента "Укрнафты", "и этот менеджмент должен действовать в интересах обоих акционеров - государства и миноритариев".
После Майдана грань между украинским патриотом и бандитом оказалась крайне размытой. С каждым днем все более очевидным становится очевидный факт, что в Украине уголовник легко может стать героем, а герой – уголовником. Наглядный пример – Корбан.
Задержание и возможный арест Геннадия Корбана могут иметь два вероятных продолжения: или президент усиливает авторитарные тенденции и цементирует вертикаль, или – война всех против всех с фатальными для страны последствиями, отмечают эксперты.
Игорь Коломойский — это рейдерские захваты предприятий любой формы собственности, красивые "кидки" собратьев-олигархов и достижение цели любой ценой. Но противостояние с Порошенко может стать началом заката славных дней группы "Приват" и лично Коломойского.
Государственная фискальная служба реструктуризирует более 8 млрд грн долгов по налогам компании "Укрнафта". Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал о конфликте между властями и подконтрольным Игорю Коломойскому предприятием.
Конфликт вокруг Кременчугского НПЗ инициирован финансово-промышленными группами, конкурирующими с "Приватом" на украинском розничном рынке нефтепродуктов, считает эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев.
Приватизация Одесского припортового завода перенесена с ноября на сентябрь. Известно, что на продажу будут выставлены 94,5% акций предприятия. Указанный пакет акций может быть продан не менее чем за 500 млн долларов.
В группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского заявили о желании получить приоритетное право приватизации Одесского припортового завода. По мнению экспертов, данное требование противоречит законодательству.
Сможет ли олигарх Игорь Коломойский вместе с соратниками по группе "Приват" взять под тотальный контроль Днепропетровскую область и использовать ее в качестве плацдарма для политического похода на Киев?
Отставка Игоря Коломойского ставит под вопрос безопасность бизнеса группы "Приват". Сможет ли устоять бизнес олигарха, если вдруг власть решит не ограничиваться показательным "наказанием" строптивого экс-губернатора?
Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
Как считают эксперты, Игоря Коломойского лишили контроля над "Укрнафтой" с целью взыскания дивидендов. Также они уверены, что Коломойский не отступит и будет использовать все доступные средства, чтобы давить на государство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".