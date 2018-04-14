"Приват" монополизирует рынок нефтепродуктов - Косянчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Импорт нефтепродуктов за два года заметно вырос. За период с 2015 по 2017 год произошло существенное увеличение объемов импорта дизельного топлива из Беларуси, Литвы, Туркменистана и двукратное увеличение — импорта из России. Об этом сообщает Госвнешинформ.

О тенденциях на украинском рынке нефтепродуктов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт рынка Леонид Косянчук.

РИА Новости Украина Леонид Косянчук

Как на сегодняшний день выглядит структура импорта нефтепродуктов?

— Сегодня мы з вами наблюдаем вранье от Госвнешинформ, которое, наверное, пролоббировала группа "Укртатнафта", то есть "Приват", которым не хватает заработка за счет конкурентных действий, так они пытаются получить преимущество за счет правительственных решений. Значит, вранье это, никакой импорт никуда не увеличивался. Наоборот, на сегодня мы видим, что по сравнению с прошлым годом, дай Бог, нам выйти на два миллиона потребления против 4,5 миллионов предыдущих периодов. То есть мы сегодня говорим, что за счет того, что часть народа перешли на альтернативу — на газ, и за счет просто снижения потребления, импорт никуда не вырастал. А доля украинских производителей увеличилась уже до 40%, даже до 46%. Если еще в прошлом году она там едва достигала 30%, то сегодня она больше 46%. И это тоже значит, что упал спрос и пошла альтернатива. Так что я не знаю, там, на чью мельницу льет воду Госвнешинформ, хотя оно такое "Гос", я не знаю, кто ему прилепил название "Гос", оно "внешинформ". Да, выпускает ту информацию, за которую вы платите, на самом деле.

Как на самом деле выглядит ситуация по дизтопливу?

— По дизтопливу у нас, слава Богу, за счет такой сумасшедшей диверсификации, которую мы достигли на этом рынке, у нас никаких проблем нет. И как раз вот в отличие от бензина, которого у наших производителей, там, группы "Приват", он остается, но не по этим причинам, то дизель забирают влет. На сегодняшний день с дизелем все нормально. И потребление дизеля, безусловно, выросло, потому что проснулись сельхозпроизводители, пошла жара, пошли полевые работы, поэтому и расход дизеля увеличился.

А по другим видам топлива, такая же ситуация, и диверсификация там тоже хорошие темпы показала?

— Диверсификация, это что мы подразумеваем под этим? Это просто мы имеем очень много источников и не зависим от одного из них. Что уже показала практика, когда Россия нам обрубала по дизелю, помните, по газу, но рынок этого вообще ни одного раза не ощутил. Потому что у нас диверсифицированные поставки. То есть у нас потеря одного из поставщиков топлива, она ровным счетом не влияет на общую ситуацию по рынку вообще. А вот сегодня господин Коломойский, при поддержке Госвнешинформ хочет монополизировать рынок, чтобы у нас и ценообразование, и наполнение рынка зависели от группы "Приват". Вот если правительство пойдет на этот шаг, а они вот-вот должны уже принять какое-то решение в рамках специального расследования межведомственной комиссии, то тогда мы получим все удовольствия сразу.

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Сколько и какое топливо украинцы потребляют?

— В прошлом году рынок потребил 4,5 миллиона нефтепродуктов.

Ваш прогноз, что будет с ценами на различные виды топлива дальше?

— Пока мы не зависим от прихотей одного господина Коломойского, как этого он хочет добиться, то цены у нас будут объективно устанавливаться рынком, ибо сегодня внешний рынок поднялся.

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Напомним, эксперт по вопросам энергетики и нефтепродуктов Валентин Землянский высказал мнение, что цена топлива на заправках зависит от жадности трейдера.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что рост потребления дизтоплива говорит об активизации экономики.