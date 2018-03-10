Украина не получит экономической выгоды от запрета поставок нефтепродуктов из РФ, соответствующее заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка носит лишь политический характер, считают опрошенные эксперты.
В Донбасс прибыл российский гуманитарный конвой. Автомобили доставили свыше 800 тонн груза в Донецк, и более 400 тонн — в Луганск. В основном это стройматериалы, материалы, необходимые для поддержания работы объектов жизнеобеспечения Донбасса, а также продукты питания.
"Пока что мы восстанавливаем только социально значимые объекты - больницы, школы, садики. На жилые объекты у нас сейчас материалов не хватает", - сказал замглавы Центра управления восстановлением Донбасса Игорь Билодид.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".