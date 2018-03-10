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    ДТ (дизельное топливо)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Премьер-министр Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк и запрет поставок топлива из РФ. Мнение экспертов
    08:10 07.04.2016
    1990ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Украина не получит экономической выгоды от запрета поставок нефтепродуктов из РФ, соответствующее заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка носит лишь политический характер, считают опрошенные эксперты.
    Территория нефтяной компании
    Стоимость нефти Brent превысила $60 за баррель
    20:09 25.02.2015
    133
    По состоянию на 19.27 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь нефти Brent увеличивалась на 2,17% - до 59,96 доллара за баррель.
    Автозаправочная станция
    Бензин в Казахстане продолжает дешеветь
    07:47 11.02.2015
    125
    Снижение цен на бензин происходит на фоне затоваривания нефтебаз республики российскими нефтепродуктами, значительно подешевевшими в результате ослабления курса рубля к национальной валюте Казахстана.
    Автозаправочная станция
    От роста курса доллара скоро исчезнет бензин и другие товары
    07:15 10.02.2015
    1630Ситуация в экономике Украины
    Если НБУ позволяет себе за один день опустить курс национальной валюты, то всем участникам рынка, которые зависят от закупки товаров за рубежом, остается реагировать повышением цен.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Бензин может подорожать до 23 гривен за литр - СМИ
    09:34 09.02.2015
    689Ситуация в экономике Украины
    За минувшие выходные в Украине стремительно, более чем на гривну за литр, подорожал бензин. Премиальные сорта топлива уже дошли до 18 грн/л.
    Трубопровод. Архивное фото
    Венгерская MOL сообщает о перебоях поставок дизеля из России через Украину
    14:39 14.01.2015
    103
    О причинах перебоев поставок дизеля из России через Украину пока ничего не сообщается.
    Одесский НПЗ
    Конфликт интересов. Прошлое Курченко = Будущее Коломойского
    16:55 05.01.2015
    4680Захват Одесского НПЗ
    Почти год назад судебный арест нефтепродуктов группы ВЕТЭК, хранившихся на Одесском НПЗ, заблокировал работу завода.
    Гуманитарный конвой из России прибыл в Донбасс
    Прибытие восьмого гумконвоя из РФ на Донбасс 
    19:38 30.11.2014
    182Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В Донбасс прибыл российский гуманитарный конвой. Автомобили доставили свыше 800 тонн груза в Донецк, и более 400 тонн — в Луганск. В основном это стройматериалы, материалы, необходимые для поддержания работы объектов жизнеобеспечения Донбасса, а также продукты питания.
    Восьмой российский гуманитарный конвой с помощью для Донбасса
    Гумконвоем из РФ доставлены материалы для восстановления Донбасса - "ДНР"
    15:11 30.11.2014
    419Российский конвой с гумпомощью в Украину
    "Пока что мы восстанавливаем только социально значимые объекты - больницы, школы, садики. На жилые объекты у нас сейчас материалов не хватает", - сказал замглавы Центра управления восстановлением Донбасса Игорь Билодид.
    Нефтепровод
    "Транснефть" обжалует решение суда Украины о национализации
    17:00 26.11.2014
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    Ровенский апелляционный хозяйственный суд во вторник подтвердил законность решения о возврате в собственность Украины 1,4 тысячи километра нефтепродуктопроводов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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